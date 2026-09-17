Un grave escándalo de corrupción sacude a la Armada Argentina tras la presentación de una denuncia penal que expuso el desvío de aproximadamente 1.600 millones de pesos en la liquidación de haberes.

La presentación judicial, impulsada por el propio jefe de Servicios Financieros de la fuerza militar, reveló la existencia de un circuito ilegal de asignación de sobresueldos, acreditaciones irregulares de horas extras y asignación indebida de suplementos al personal. La causa recayó en el Juzgado Federal N.º 2, mientras la cúpula naval inició actuaciones administrativas internas.

La maniobra fraudulenta, que involucra a cerca de 50 personas, operaba mediante la continuidad sistemática de las liquidaciones salariales de personal que ya había sido desvinculado de la institución.

En lugar de interrumpir las acreditaciones, los fondos eran desviados intencionalmente hacia cuentas bancarias de marinos en actividad. Según fuentes vinculadas a la causa, los oficiales encargados de coordinar el circuito se quedaban con el 50% de las sumas liquidadas ilegalmente. Asimismo, se detectaron severas inconsistencias en el pago de suplementos no correspondientes y horas extras destinadas al personal civil de la fuerza.

Las miradas de la investigación apuntan de forma directa a la cúpula del escalafón de Intendencia encargada del procesamiento de haberes. El área de Liquidaciones se encuentra bajo la jefatura del capitán de navío de intendencia Carlos Alberto Castro Maggio, secundado por el capitán de navío Guillermo Gabriel Orozco.

Dentro de la propia fuerza, fuentes al tanto de las maniobras advirtieron que los desvíos respondían a la intención de complementar ingresos del personal, aunque alertaron que la investigación interna podría ser utilizada para contener el avance del expediente y evitar que el escándalo escale hacia los mandos superiores de la conducción naval.

El episodio salpica la gestión del jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, y genera fuerte impacto en el Ministerio de Defensa de la Nación, conducido por Carlos Presti, ante la evidente falla en las auditorías y en los mecanismos de control presupuestario de la fuerza.

El comunicado oficial de la Armada

Tras tomar estado público la denuncia, la Armada Argentina emitió un comunicado oficial en el que confirmó la detección de las inconsistencias financieras. La institución ratificó que inició una actuación administrativa y formalizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N.º 2 para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

En el escrito oficial, las autoridades aseguraron que desde el Ministerio de Defensa existe una política de "tolerancia cero" frente a cualquier irregularidad en la administración de los recursos públicos, garantizando el debido proceso para esclarecer la totalidad de las maniobras detectadas en el organismo.