



El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito de 13 páginas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para exigir que se investigue la actuación del Deutsche Bank en las operaciones con derivados sobre el oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.

Según los registros de la Auditoría General de la Nación (AGN), dichas transacciones dejaron un saldo negativo de 1.023 millones de dólares —financiado mediante la salida de divisas de las reservas—, tras una operatoria estructurada bajo la modalidad de "collar" que implicó la venta de techos de precio en un año en el que el valor internacional del oro trepó un 64,9 por ciento.

La presentación formal, dirigida a la Oficina del Denunciante del organismo estadounidense, apunta a determinar si existieron pagos, comisiones u honorarios irregulares destinados a funcionarios argentinos, lo que encuadraría bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

En el texto, el letrado fundamenta que ante el bloqueo de los mecanismos de control en el plano local, el escrutinio de las contrapartes financieras a través de sus reguladores internacionales constituye la vía de salvaguarda pertinente.

El rol del BCRA y las pérdidas

El núcleo técnico de la denuncia detalla que la pérdida por opciones superó por más de 15 veces el monto abonado en concepto de primas, evidenciando que el Central no se limitó a comprar cobertura de protección, sino que asumió riesgos mayores al vender opciones de precios.

Frente a la defensa oficial que argumenta un resultado neto positivo global de 2.505 millones de dólares por la valorización del activo, el escrito aclara que la suba del oro en los papeles por 3.527 millones se vio mermada por una salida real y efectiva de divisas líquidas para cubrir los quebrantos.

Asimismo, el documento recuerda los antecedentes del Deutsche Bank con los organismos de control de Estados Unidos —como el fallo de enero de 2021 donde la entidad debió pagar más de 120 millones de dólares por fallas en sus controles internos ante intermediarios vinculados con funcionarios extranjeros— y pone el foco en los vínculos previos que funcionarios como Luis Caputo y Santiago Bausili mantuvieron con la institución.

No obstante, aclara que no se formula una acusación directa sobre dichos vínculos, sino que se solicita indagar en los criterios de selección de la contraparte y en los trascendidos sobre comisiones estimadas en unos 60 millones de dólares.

Reclamo de contratos

El escrito presentado en Washington aborda también la controversia en torno al ocultamiento del paradero físico de las reservas áureas, cuyas versiones oficiales oscilan entre el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Suiza y el Banco de Inglaterra en Londres, sin que el BCRA haya entregado los contratos respaldatorios a la AGN.

Esta presentación ante la SEC funciona en paralelo a la causa penal que tramita en Comodoro Py bajo la carátula de defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad contra Caputo, Bausili y directores del Central, expediente al cual se le remitieron copias solicitando la cooperación judicial internacional.