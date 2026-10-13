GRUPO HUARPE abrió un nuevo espacio de colaboración con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la actividad, promover los emprendimientos locales y acercar a los sanjuaninos una oferta cada vez más amplia de propuestas para disfrutar de la provincia.

El acuerdo fue firmado por Diego Fuentes, director de GRUPO HUARPE, y Tamara Boggian, presidenta de la entidad que representa al sector. La iniciativa busca poner las herramientas de comunicación del Grupo -que incluye plataformas audiovisuales, digitales y gráficas- al servicio de restaurantes, bares, hoteles y otros establecimientos gastronómicos, para que más sanjuaninos y turistas conozcan su trabajo y disfruten de sus propuestas.

La alianza se enmarca en el compromiso de HUARPE con el desarrollo de San Juan. Reflejar su cultura, sus costumbres, sus riquezas y su quehacer cotidiano también significa dar protagonismo a quienes generan empleo, invierten y contribuyen a dinamizar la economía provincial.

Un sector clave para el crecimiento de San Juan

La hotelería y la gastronomía ocupan un lugar relevante en la economía sanjuanina. Su aporte no se limita a la generación de empleo: también mantienen una relación directa con el turismo, el comercio, los servicios y otras actividades que forman parte del entramado productivo provincial.

En ese contexto, los establecimientos enfrentan desafíos que hacen necesario fortalecer las iniciativas de promoción y comunicación. El convenio apunta a generar nuevas oportunidades de difusión, estimular el consumo y facilitar el acceso de los negocios asociados a herramientas que les permitan llegar a más público.

“Los hoteleros y gastronómicos son fundamentales para la economía de la provincia, tanto por la generación de empleo como por su vínculo con el turismo, la cultura y el comercio”, destacó Fuentes.

El empresario explicó que el acuerdo contempla herramientas de comunicación sin cargo para la entidad y, a través de ella, para sus establecimientos asociados. La propuesta busca acompañar a quienes realizaron inversiones, sostienen sus negocios y trabajan para ofrecer servicios de calidad a los sanjuaninos y a quienes visitan la provincia.

GRUPO HUARPE, que cuenta con 21 años de trayectoria en San Juan, refuerza así su apuesta por una comunicación vinculada con la realidad local y con los sectores que contribuyen al desarrollo provincial.

Por su parte, Boggian valoró la iniciativa y su alcance para los integrantes de la asociación. “Es un acuerdo sumamente importante para nuestros socios. Sabemos la situación crítica que estamos atravesando, por eso estamos muy contentos de que Grupo Huarpe nos ayude a difundir nuestro trabajo”, expresó.

Más visibilidad para descubrir la gastronomía sanjuanina

Uno de los objetivos centrales de la propuesta es acercar a los lectores la diversidad de la oferta hotelera y gastronómica de San Juan. La difusión incluirá información sobre establecimientos, propuestas culinarias, tipos de cocina y alternativas para compartir una salida en familia, con amigos, festejos o durante todos los días de la semana.

La iniciativa también busca ampliar los recorridos habituales de los consumidores. Conocer nuevos espacios puede abrir la puerta a otras experiencias, sabores y servicios, al tiempo que permite que más emprendimientos encuentren potenciales clientes.

“Muchas veces vamos a los lugares que ya conocemos, pero al descubrir otras opciones es posible que nos animemos a probar nuevos espacios y comidas”, señaló Fuentes.

En la misma línea, Boggian destacó que existen propuestas locales que todavía tienen margen para llegar a un público más amplio. Darles visibilidad puede ayudar a que los consumidores descubran alternativas que están cerca de sus hogares y que, hasta ahora, no formaban parte de sus elecciones habituales.

Lo mejor (y lo más sabroso) está por venir: los primeros contenidos se publicarán los próximos días, a través de los distintos canales y plataformas del GRUPO. La propuesta incluirá notas, testimonios, vivencia e información sobre establecimientos y sus distintas opciones gastronómicas.

De esta manera, HUARPE suma una nueva iniciativa para acompañar a los protagonistas de la economía sanjuanina. Una alianza que busca conectar a los comercios con sus públicos, promover el consumo local y poner en valor la diversidad de servicios, sabores y experiencias que forman parte de la identidad de San Juan.