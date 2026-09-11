Grupo Peñaflor construirá una nueva bodega en Tunuyán, Mendoza, con una inversión de US$44 millones. La planta tendrá capacidad para producir 15 millones de litros de vino al año mediante el procesamiento de 20 millones de kilos de uva.

El proyecto comenzará a operar durante la vendimia de 2027 y forma parte de un plan de inversiones de más de US$75 millones que la compañía prevé ejecutar antes de 2028.

La iniciativa también contempla la incorporación de una línea de embotellado destinada a su categoría de bebidas listas para tomar.

Tecnología y sustentabilidad

La nueva bodega estará ubicada en el Valle de Uco y contará con tecnología de última generación y automatización integral. Según informó la empresa, estos sistemas permitirán mejorar la eficiencia de las distintas etapas de elaboración.

El establecimiento fue diseñado bajo estándares internacionales de calidad y sustentabilidad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos, reducir el impacto ambiental y garantizar la trazabilidad de la uva desde el viñedo hasta la botella.

“Queremos que esta bodega establezca un nuevo estándar operativo para la industria vitivinícola, tanto en Argentina como a nivel internacional”, afirmó Gustavo Sampayo, CEO de Grupo Peñaflor.

Más de 150 personas durante la construcción

La planificación del proyecto demandó más de dos años y tomó como referencia establecimientos innovadores de España, Francia e Italia. Durante la construcción trabajarán más de 150 personas, entre empleados locales, especialistas y contratistas internacionales.

Una vez finalizada la obra, la bodega contará con un plantel estable de más de 40 profesionales. La compañía señaló que se tratará de una de las mayores inversiones destinadas a una nueva planta vitivinícola argentina en las últimas tres décadas.

Grupo Peñaflor emplea actualmente a más de 2.700 personas y posee 3.200 hectáreas de viñedos. Además, exporta por más de US$150 millones anuales y comercializa sus productos en más de 95 mercados.

Entre sus principales marcas se encuentran Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Navarro Correas y Frizzé. Con la nueva planta, la compañía busca ampliar su capacidad productiva y fortalecer su presencia en los mercados argentino e internacional.