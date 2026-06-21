Había zafado de la cárcel, pero volvió a robar y fue condenado a cuatro años

Santiago Martín Araya Herrera deberá pasar los próximos cuatro años tras las rejas luego de una resolución de la Justicia de San Juan que unificó sus causas penales. El joven, que contaba con antecedentes recientes, no podrá evitar el cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario tras haber cometido una serie de ilícitos durante este mes.

La decisión de los jueces se fundamentó en dos nuevos hechos delictivos ocurridos los días ocho y 16 de junio en el departamento Capital. En estos episodios, el acusado sustrajo diversos elementos de un comercio local, lo que derivó en cargos por hurto simple y hurto agravado por escalamiento. Por estas acciones recientes recibió una condena de un año, pero la situación se agravó al sumarse a un fallo anterior.

Apenas el pasado siete de junio, Araya Herrera había recibido una pena de tres años de ejecución condicional por delitos de robo, hurto y amenazas. Aquel beneficio le permitía permanecer en libertad, pero su reincidencia en menos de dos semanas llevó a las autoridades a revocar esa medida y establecer una sentencia única de cuatro años de prisión efectiva.

Entre los antecedentes que pesaron en su contra se encuentra un robo ocurrido el 21 de mayo en una agencia de vehículos. En esa oportunidad, el delincuente ingresó al local nocturnamente saltando un cierre perimetral para robar herramientas y objetos del interior de los autos exhibidos. Su accionar fue detectado por las cámaras de seguridad y filmado por un vecino, lo que facilitó su captura por parte del personal policial a pocas cuadras.

Asimismo, la trayectoria delictiva incluyó un suceso a finales de abril, cuando fue arrestado tras robar pertenencias de un auto estacionado. Durante ese operativo, mientras se encontraba bajo custodia en un patrullero, el joven profirió graves amenazas contra el dueño del vehículo.

El informe judicial detalla que el implicado advirtió al damnificado que al recuperar la libertad tomaría represalias y le prendería fuego la vivienda. Estos comportamientos previos, sumados a los robos de junio, terminaron por definir su traslado inmediato a la unidad carcelaria.