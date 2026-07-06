Habilitaron un protocolo para detectar trata de personas en los aeropuertos

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo esquema de trabajo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en todas las terminales aéreas del país. El objetivo principal de la medida es reforzar los mecanismos de prevención e intervención ante este delito.

La decisión se formalizó este lunes a través de la Resolución 468/2026, la cual fue publicada en el Boletín Oficial. Esta nueva normativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y reemplaza a los lineamientos de actuación que estaban vigentes desde el año 2018.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria será la autoridad responsable de aplicar las pautas obligatorias. Según se detalla en el texto oficial, la trata de personas constituye una "grave violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas". El Gobierno Nacional advirtió que esta actividad delictiva evolucionó en sus formas de operar mediante estructuras de alta complejidad y con un alcance internacional.

En este contexto, las autoridades consideran que los aeropuertos se consolidaron como un "punto estratégico para la movilidad de personas" y un ámbito fundamental para identificar redes criminales.

El protocolo establece herramientas para que los agentes reconozcan indicadores de riesgo, formulen hipótesis sobre posibles casos y coordinen acciones ante situaciones sospechosas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó al Director Nacional de la fuerza nombrar oficiales referentes especializados en la investigación de este delito.

La normativa dispone que el cumplimiento será obligatorio para todo el personal y tendrá un carácter "reservado", ya que su difusión podría afectar las investigaciones y la seguridad de los involucrados. Con esta medida quedó derogada la Resolución N.º 635/2018 para modernizar la lucha contra la explotación y el crimen organizado.