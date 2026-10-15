El arquitecto Alberto Martín Carrozzo, socio mayoritario de Alfa Constructora SRL, deberá abonar $124.000.000, equivalentes a $80.000 dólares, para reparar el daño económico causado a Diego Correa Patiño, hermano del juez de Impugnación Benedicto Correa Patiño. El acuerdo fue homologado por el juez Federico Marcelo Rodríguez tras la investigación iniciada por el fiscal Guillermo Heredia en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El conflicto judicial comenzó cuando el afectado descubrió que la propiedad ubicada en la intersección de las calles Urquiza y 9 de Julio, en Capital, había sido transferida a un tercero de apellido Acosta. La transacción inicial se había firmado el 10 de abril de 2017, fecha en la que el denunciante pagó $1.340.000 más entregas parciales que alcanzaron $7.000 dólares.

A pesar de los pagos realizados y de los constantes reclamos efectuados durante años por el comprador, este solo recibió evasivas y promesas incumplidas. La situación se agravó cuando constató que el 14 de diciembre de 2023 la unidad fue vendida a otra persona. Ante la falta de respuestas a las intimaciones notariales, en septiembre formalizó la denuncia penal por la defraudación.

Para evitar que la causa avance hacia un juicio oral, la defensa del profesional propuso una salida alternativa de reparación integral. La negociación establece un primer pago de $20.000 dólares y el saldo restante de $60.000 dólares en seis cuotas mensuales de $10.000 dólares, desde noviembre de 2026 hasta abril de 2027. Como garantía se presentó una camioneta Toyota SW4 modelo 2025 de Marianela Ardiles.

Una vez que se acredite la cancelación total del dinero pactado, la fiscalía solicitará el sobreseimiento del imputado. Mientras transcurre el período de pago, el legajo judicial permanecerá reservado hasta verificar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones acordadas entre las partes en Tribunales.