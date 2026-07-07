La Ciudad Capital será uno de los principales objetivos electorales de Hacemos por San Juan en 2027. Mientras el espacio encabezado por Emilio Baistrocchi avanza con la construcción de dirigentes en todos los departamentos, el concejal capitalino Horacio Lucero confirmó que la estrategia es presentar candidatos en toda la provincia e incluso señaló que "me siento preparado" para ser candidato a intendente en las próximas elecciones en el departamento.

En diálogo con Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Lucero sostuvo que el trabajo territorial nunca se detuvo desde la conformación del partido y que la prioridad sigue siendo fortalecer la estructura política en cada departamento. Señaló que "me siento preparado y lo hago todos los días. Siempre tuve aspiraciones políticas y si tocara, claramente diría que sí".

"Nosotros nunca hemos parado. Somos un partido muy joven. Obtuvimos la personería apenas un mes antes de las elecciones y desde esa fecha al día de hoy hemos continuado con un esfuerzo grande. Seguimos visitando los departamentos. Nosotros todavía tenemos un esquema de construcción departamental en toda la provincia que tenemos que ir reforzando", afirmó.

El dirigente explicó que el crecimiento del espacio se basa en reuniones permanentes con referentes y vecinos, con el objetivo de consolidar una alternativa provincial de cara a las elecciones de 2027.

"La estrategia y el objetivo es presentarnos en toda la provincia con todas las candidaturas, desde gobernador hasta intendentes. Entendemos que para ser realmente una propuesta política la apuesta nuestra tiene que ser por pasos", señaló.

Dentro de ese esquema, Capital aparece como uno de los departamentos donde Hacemos por San Juan buscará hacer una de sus apuestas más fuertes. El espacio considera que el paso de Emilio Baistrocchi por la Intendencia le permitió consolidar una base política sobre la que pretende construir una nueva propuesta para el municipio.

Pese a ello, Lucero evitó confirmar que Baistrocchi será candidato a gobernador. "Emilio es la figura más representativa que tenemos, pero creo que hoy estamos viendo algunas candidaturas que son anticipadas por demás. La volatilidad de la política es día a día", sostuvo, al remarcar que todavía resta definir el sistema electoral y que falta tiempo para tomar esa decisión.

Al analizar el escenario político que se perfila para 2027, el concejal consideró que la discusión seguirá atravesada por la situación económica nacional y advirtió que uno de los factores que terminará de ordenar el tablero político en San Juan será la relación entre el orreguismo y La Libertad Avanza.

En ese contexto, Hacemos por San Juan apuesta a consolidarse como una tercera alternativa provincial, ampliar su presencia territorial y llegar al próximo turno electoral con candidatos propios para la Gobernación, las intendencias y los concejos deliberantes de toda la provincia.

Textuales

Horacio Lucero / Concejal de Hacemos por San Juan