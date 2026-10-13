En el marco de las tareas rutinarias de patrullaje y reconocimiento de sendas en la alta cordillera, efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional descubrieron restos arqueológicos de elevado valor patrimonial e histórico en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan. El importante hallazgo tuvo lugar sobre la ladera de un sector montañoso situado en los Altos Valles Cordilleranos, en las cercanías de la Cordillera de Ansilta.

Las labores de inspección formaban parte de los operativos habituales de vigilancia y control territorial que la fuerza de seguridad despliega de forma permanente en las zonas limítrofes y pasos andinos de la provincia de San Juan. Durante el desplazamiento a pie por senderos de extrema complejidad geográfica, el personal capacitado detectó la presencia de valiosos vestigios prehispánicos diseminados sobre la superficie del terreno, a una altitud de 2.791 metros sobre el nivel del mar.

Un hallazgo de siete piezas cerámicas con gráfica rupestre

Tras una inspección minuciosa del sitio, los efectivos constataron la existencia de siete fragmentos de piezas de cerámica que exhibían grabados y simbologías rupestres de singular trascendencia arqueológica. La conservación de estos elementos en un contexto de alta montaña constituye un testimonio material directo sobre los asentamientos temporales, los circuitos de movilidad y los intercambios culturales desarrollados por antiguas poblaciones aborígenes en el ámbito cordillerano.

Ante la trascendencia del descubrimiento y dando estricto cumplimiento a las normativas legales vigentes sobre la protección del patrimonio arqueológico e histórico, la unidad procedió a dar participación inmediata a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan. El organismo provincial brindó de manera expedita las orientaciones técnicas de rigor y dispuso las medidas cautelares correspondientes para garantizar el resguardo institucional, la catalogación y la posterior investigación científica en laboratorios especializados.

Soberanía, patrullaje preventivo y custodia del acervo cultural

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que el patrullaje continuo en regiones de alta montaña cumple una función estratégica con múltiples propósitos institucionales y comunitarios. Por un lado, permite la localización temprana y la preservación preventiva de yacimientos arqueológicos e históricos vulnerables a la degradación natural o al saqueo indebido. Por otro lado, consolida la presencia efectiva del Estado nacional en zonas fronterizas, fortaleciendo los controles preventivos orientados a la detección de delitos complejos como el tráfico ilícito de estupefacientes y otras infracciones conexas sobre los principales corredores viales.

El Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional continuará intensificando las actividades de patrullaje y vigilancia sobre los principales corredores viales, pasos andinos y vías de acceso en la alta cordillera del departamento de Calingasta. En tanto, las piezas cerámicas recuperadas iniciarán una fase formal de análisis científico bajo la supervisión directa de los profesionales de la Dirección de Patrimonio Cultural para precisar su filiación cronológica y cultural exacta.