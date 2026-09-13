Una joven fue encontrada muerta este domingo dentro de una vivienda que alquilaba en Barreal, departamento Calingasta. El hallazgo generó un importante operativo policial y judicial en la localidad.

Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que el cuerpo fue hallado en el interior del inmueble donde residía la joven.

Por el momento, las circunstancias en las que se produjo la muerte no fueron esclarecidas y la investigación se encuentra en una etapa inicial. Los pesquisas trabajan para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y determinar las causas del fallecimiento.

A partir del hallazgo, intervino personal de Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan y la UFI Delitos Especiales, que comenzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

En el lugar comenzaron a realizarse las pericias correspondientes y la recolección de elementos que puedan resultar de interés para la causa.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la joven ni se brindaron precisiones concluyentes sobre cómo se produjo su muerte.

La investigación continúa y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido dentro de la vivienda.

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