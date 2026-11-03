Durante la nueva campaña paleontológica desarrollada el último fin de semana en La Ciénaga de Huaco, el equipo del proyecto paleontológico identificó un conjunto de pisadas fósiles de alto valor científico. En diálogo con DIARIO HUARPE, Jimena Trotteyn, investigadora y directora del proyecto Desarrollo Huaco-Ciénaga, contó que durante los trabajos de campo el equipo identificó nuevas huellas que podrían corresponder a un organismo pentadáctilo, es decir, provisto de cinco dedos.

El descubrimiento fue realizado en la Formación Ciénaga del Río Huaco por el doctor Juan Pablo Ariza, integrante del equipo científico. En el lugar, los investigadores detectaron y comenzaron a documentar una rastrillada compuesta por entre seis y siete pisadas fósiles.

Tecnología 3D para revelar detalles ocultos

La documentación combinó geolocalización con tecnologías digitales avanzadas de registro no invasivo. Los científicos utilizaron un escáner manual conectado a un celular, registrando de forma tridimensional las características de la roca sin necesidad de tocarla, limpiarla ni alterarla.

Posteriormente, la información fue procesada mediante un software específico para obtener un modelo 3D detallado. Fue a partir de esa reconstrucción digital que el equipo advirtió características que no resultaban evidentes a simple vista.

Al describir la secuencia del hallazgo, Jimena Trotteyn detalló: "En esa prospección encontramos otra rastrillada de huellas, que son unas seis o siete huellas que en un primer momento parece que fuesen de un animal con tres dedos". No obstante, la reconstrucción digital cambió la interpretación inicial. "Pero cuando le pasamos el software y levantamos la reconstrucción 3D de eso, encontramos un cuarto dedo del casi mismo tamaño de los otros y un quinto dedo mucho más reducido, con lo cual nos indica que no solamente habían en la formación Ciénaga del Río Huaco prosaurópodos o saurópodos, sino que además había otro tipo de organismo", afirmó la entrevistada.

Un nuevo actor en el ecosistema prehistórico

La confirmación de impresiones pentadáctiles aporta evidencias inéditas sobre la diversidad faunística que habitó San Juan hace millones de años. Hasta el momento, los registros conocidos en esta formación correspondían a dinosaurios saurópodos o prosaurópodos. La presencia de cinco dígitos sugiere la coexistencia de otra línea de organismos compartiendo el ambiente.

No obstante, Trotteyn remarcó que los estudios recién comienzan y se requiere prudencia. El grupo debe evaluar si la forma responde fielmente a la anatomía del animal o si obedece a procesos tafonómicos o diagenéticos asociados a la alteración del sedimento durante la fosilización.

Aporte académico y transferencia universitaria

Las nuevas improntas tendrán un rol central en la formación universitaria. El material formará parte de la tesina de grado de Juan Scaliter, estudiante de Licenciatura en Biología.

Inicialmente, Scaliter planeaba estudiar antiguas huellas de saurópodos en una pared inclinada. Sin embargo, la erosión destruyó el 90% de ese registro original, conservando solo un 10%. Ante esto, se reorientó la tesis hacia el nuevo icnofósil pentadáctilo. Trotteyn estimó que la tesis se defenderá dentro de seis meses.

Cooperación institucional en el territorio

El proyecto opera como Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), integrando la colaboración de la Secretaría de Ambiente (movilidad y combustible), la Cámara de Turismo de Jáchal (logística) y el Municipio de Jáchal (alojamiento y viandas).

La Ciénaga de Huaco reafirma así su valor como yacimiento clave para reconstruir el pasado biológico de San Juan.