Heladas en San Juan: estiman más de 8.000 hectáreas afectadas

Las heladas registradas durante el último fin de semana agravaron los daños que ya habían provocado las bajas temperaturas de la semana anterior en San Juan. Según el secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, explicó en Radio Sarmiento que la superficie afectada podría superar las 8.000 hectáreas y la Provincia analiza declarar la emergencia agropecuaria.

Moreno explicó que buena parte de los cultivos que habían logrado resistir la primera helada fueron afectados durante la madrugada del domingo. “Mucho de lo que se salvó el fin de semana pasado fue afectado este fin de semana”, señaló en declaraciones radiales. Los mayores daños de esta segunda ola se concentraron en la zona Este, particularmente en Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento.

El funcionario aclaró que el impacto no alcanza por igual a toda la producción vitícola. Las variedades más perjudicadas son aquellas que ya se encontraban en brotación temprana, especialmente las destinadas a uva de mesa y pasas, además de una parte de las variedades de uvas tintas.

“Cuando hablamos de un daño importante y total, estamos hablando justamente de las variedades que ya estaban en brotación, que son las variedades más tempranas. No hablamos del 100% de la uva de la provincia”, explicó Moreno.

Más de 8.000 hectáreas bajo evaluación

La magnitud definitiva del daño todavía no fue establecida porque continúan las denuncias y los relevamientos técnicos. Hasta el jueves pasado se habían registrado 401 denuncias, correspondientes a más de 6.000 hectáreas declaradas con daños.

Moreno indicó que los equipos técnicos habían realizado hasta el momento 70 relevamientos, aunque todavía no se contaba con el informe final sobre el porcentaje de afectación de esas parcelas.

La primera estimación oficial apuntaba a unas 5.000 hectáreas afectadas, pero el avance de las denuncias modificó esa proyección. “El fin de semana teníamos 6.000 declaradas, y con esto creo que vamos a estar superando las 8.000 hectáreas. Esta semana va a ser crucial, pero es muy probable que pasemos las 8.000 hectáreas”, sostuvo.

A los daños en los cultivos vitícolas se sumará esta semana la evaluación del sector olivícola. Según explicó el funcionario, la Cámara Olivícola realiza análisis de yemas y ya detectó daños importantes en la producción.

Analizan declarar la emergencia

Ante este escenario, el Gobierno provincial comenzó a evaluar formalmente la declaración de la emergencia agropecuaria. La decisión dependerá de la información que surja de las denuncias y de los relevamientos realizados en las distintas zonas productivas.

“Claramente necesitamos toda la información posible para poder llevarla adelante”, afirmó Moreno, quien insistió en la importancia de que los productores formalicen las denuncias. La emergencia podría alcanzar a determinados departamentos o extenderse a todos los departamentos productivos, de acuerdo con la magnitud de los daños registrados en cada circuito.

La declaración permitiría habilitar distintas herramientas de asistencia. Para los pequeños productores, la Provincia cuenta con un programa de contingencias que contempla acompañamiento y aportes no reembolsables (ANR) de acuerdo con la superficie y el nivel de daño. En caso de que la emergencia sea declarada y posteriormente homologada a nivel nacional, también podrían aplicarse beneficios impositivos, prórrogas de créditos y nuevas líneas de financiamiento.

Moreno recordó que durante el año pasado se otorgaron créditos con tasas de hasta el 2% para productores afectados, aunque algunos no pudieron acceder por no haber realizado la denuncia o no contar con el certificado correspondiente.

Preocupa especialmente la producción de pasas

Uno de los sectores que podría sufrir un mayor impacto productivo es el de la uva destinada a pasa. El secretario de Agroindustria explicó que la primera yema concentra una parte sustancial de la futura producción.

“En lo que es el tema de la pasa, creo que va a haber una caída importante en la producción porque la primera yema es la que viene realmente con toda la carga productiva, alrededor del 70% de la producción”, señaló.

Las segundas yemas, en cambio, suelen generar pocos racimos o directamente no producirlos. Por ese motivo, Moreno anticipó un escenario complejo para la próxima cosecha y para el sector vitícola en general.

Las temperaturas registradas durante la primera helada también habían sido especialmente bajas: según el funcionario, en distintos departamentos oscilaron entre los 4 y los 7,7 grados bajo cero y se mantuvieron por varias horas durante la madrugada. “Es imposible controlar una helada de esa manera”, afirmó.

Continúa la recepción de denuncias

Agroindustria mantiene abierta la recepción de denuncias para determinar con mayor precisión la superficie afectada y avanzar con las medidas de asistencia. Los equipos trabajan con horario extendido, de 7 a 18, en el cuarto piso, módulo 5, del Centro Cívico.

Moreno remarcó que los productores deben acercarse aunque no cuenten con toda la documentación requerida. “Es importante presentar el RUPA, pero aquel que no tenga todos los papeles igual debe acercarse para buscar la forma de hacer encajar los requisitos y brindar asistencia”, indicó.

La información reunida durante esta semana será determinante para establecer la magnitud definitiva de los daños y definir si la Provincia declara la emergencia agropecuaria y qué departamentos quedarían comprendidos por la medida.