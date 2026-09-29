Heladas en San Juan: las denuncias quintuplican las registradas el año pasado

El Gobierno provincial avanza con el relevamiento de los daños provocados por las heladas tempranas y prevé finalizar esta semana los peritajes sobre las superficies afectadas. Hasta el momento se registraron unas 1.350 denuncias que alcanzan aproximadamente 18.500 hectáreas productivas, una cifra muy superior a la registrada durante el año pasado.

El secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, explicó en Radio Sarmiento que los equipos técnicos ya realizaron peritajes sobre unas 900 hectáreas y que restan pocas superficies por relevar. Con esa información, el Ejecutivo buscará elaborar el informe definitivo que permita avanzar con el proceso de declaración de emergencia agropecuaria.

“Creemos casi con seguridad que sí”, sostuvo Moreno al ser consultado sobre la posibilidad de declarar la emergencia. De todos modos, aclaró que la medida requiere completar el proceso administrativo, contar con los informes técnicos y luego presentar la situación ante la comisión correspondiente, antes de avanzar con la declaración provincial y su posterior elevación a Nación.

Las denuncias superaron ampliamente las del año pasado

El número de productores que denunciaron daños representa un incremento significativo respecto de la campaña anterior. “El año pasado estamos hablando de cerca de 300 denuncias, el número es tremendamente superior”, señaló el funcionario.

Las zonas y producciones afectadas son diversas. La horticultura concentra buena parte de las denuncias, mientras que también se registraron daños en cultivos de olivo y vid. Entre los departamentos mencionados como más afectados aparecen Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, especialmente por la importancia que tienen dentro de las zonas productivas de la provincia.

Moreno remarcó que todavía no es posible determinar con precisión el porcentaje de pérdidas. En el caso de la vid, explicó que algunas yemas pueden conservar capacidad productiva pese al daño inicial y que existen afectaciones que no son visibles a simple vista.

“Ese dato lo vamos a tener para ser más objetivos y más claros cuando tengamos los informes de los equipos técnicos”, indicó.

Impacto en la próxima cosecha

Desde el Gobierno provincial anticiparon que el daño tendrá consecuencias sobre la producción de la próxima cosecha. El impacto, según explicó Moreno, podría observarse especialmente durante los meses de enero, febrero y marzo, cuando comenzaría la comercialización de la uva y se evidenciaría con mayor claridad la reducción de kilos producidos.

El funcionario también diferenció la situación de San Juan respecto de Mendoza, donde, según las comunicaciones que mantuvo con autoridades de esa provincia, las zonas productivas principales no habrían sufrido daños de una magnitud similar.

En San Juan, en cambio, todavía resta determinar técnicamente el alcance final de las pérdidas y su impacto económico.

Cómo avanzará el proceso

Una vez finalizado el período de recepción de denuncias, los equipos administrativos comenzarán a procesar la información mientras continúan las evaluaciones técnicas. Moreno indicó que esperan contar con datos concretos en los próximos días para convocar a la comisión y avanzar con el pedido formal.

La eventual emergencia se evalúa por departamento, aunque el funcionario sostuvo que, por la extensión de los daños registrados hasta ahora, “seguramente será para toda la provincia”.

Además, los productores afectados por otros fenómenos climáticos también pueden realizar denuncias. En el caso de los daños provocados por el viento Zonda registrados recientemente, el plazo de denuncia continúa vigente durante diez días desde el fenómeno.

Buscan modificar la ley de emergencia agropecuaria

El Gobierno provincial también trabaja en un proyecto para modificar el sistema vigente de declaración de emergencia agropecuaria. Moreno explicó que la normativa actual requiere completar un procedimiento general que puede demorar la asistencia cuando los daños se concentran inicialmente en determinadas zonas.

La propuesta apunta a permitir declaraciones más precisas por departamento o incluso por distrito y luego incorporar nuevas zonas a una emergencia ya declarada.

“Lo que se está buscando es actualizar esta ley, una ley que nos permita poder hacer declaraciones mucho más precisas por pequeñas zonas y después poder ir sumando, en el caso de que hubiesen nuevas zonas, sumándolas a la emergencia ya declarada”, explicó.

Según indicó, la normativa vigente data aproximadamente de la década del 70 y no ha sido actualizada. El objetivo es presentar el nuevo proyecto durante el próximo año para reducir los tiempos administrativos y agilizar la respuesta ante futuras contingencias climáticas.

La emergencia agropecuaria contempla beneficios como postergaciones de cuotas de créditos y medidas impositivas tanto provinciales como nacionales. En paralelo, existen mecanismos de asistencia inmediata para productores mediante el programa de contingencias de la Agencia Calidad San Juan.

Por ahora, la prioridad oficial está puesta en completar los peritajes y determinar con precisión el nivel de daño provocado por las heladas antes de avanzar con la declaración formal.