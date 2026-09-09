Las heladas que golpearon distintas zonas productivas de San Juan durante los últimos días ya generaron cerca de 100 denuncias ante la Dirección de Contingencias Climáticas. Las presentaciones se realizaron en apenas dos días y comprenden alrededor de 1.200 hectáreas. Ante este escenario, el Gobierno provincial pidió a los productores afectados que formalicen el trámite dentro del plazo de 10 días hábiles para acceder a la asistencia económica y obtener el certificado de contingencia.

Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, confirmó a DIARIO HUARPE que durante el lunes se habían registrado apenas 12 denuncias, mientras que en la mañana de este martes la cifra ya rondaba el centenar.

“Evidentemente falta mucho todavía. Calculándolo por la superficie denunciada, está faltando bastante que lleguen a hacer la denuncia”, sostuvo el funcionario.

Las 1.200 hectáreas comprendidas en las presentaciones no implican que toda esa superficie haya sufrido pérdidas. Según explicó Moreno, ahora deberán intervenir los equipos técnicos de Contingencias Climáticas, que realizarán los peritajes en cada establecimiento para determinar el porcentaje efectivo de daño.

Hasta el momento, Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete y Angaco aparecen entre los departamentos desde donde se recibieron las primeras denuncias. Sin embargo, desde Agricultura aclararon que se trata de un relevamiento inicial y que el mapa de afectación podría ampliarse a medida que continúen las presentaciones.

En cuanto a los cultivos, los mayores daños detectados hasta ahora se concentran principalmente en frutas de carozo, nogales y almendros. En el sector hortícola, en cambio, todavía no se registraron denuncias.

Subsidios para afrontar las pérdidas

Frente al impacto de las bajas temperaturas, se encuentra vigente el Programa de Asistencia Económica para productores damnificados por contingencias climáticas correspondiente a la temporada 2026-2027.

El beneficio alcanza a productores de hasta 20 hectáreas cultivadas y consiste en un Aporte No Reembolsable (ANR). Para acceder, el daño constatado mediante el peritaje deberá ser igual o superior al 35% de la superficie total de la unidad productiva.

Los valores de referencia por hectárea, contemplando un daño del 100%, son de $728.000 para vid, $676.000 para olivo, $650.000 para hortalizas y $585.000 tanto para membrillo como para frutos de carozo.

El monto que finalmente recibirá cada productor dependerá del tipo de cultivo y del porcentaje de afectación que determinen los técnicos durante el peritaje.

El programa comenzó a regir el 1 de septiembre y establece que la denuncia debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al siniestro. Además, los interesados deberán contar con el Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA) actualizado.

Piden a los productores que denuncien

Moreno insistió en la necesidad de que todos los productores afectados realicen la presentación, incluso aquellos que poseen más de 20 hectáreas y que, por esa razón, no están comprendidos directamente dentro del esquema de aportes.

“Necesitamos que todos los productores vayan”, enfatizó el secretario, quien advirtió que, una vez vencido el plazo establecido, ya no es posible realizar un peritaje que permita determinar con precisión los daños ocasionados por la helada.

Moreno remarcó, además, que contar con el certificado de contingencia puede ser determinante para acceder posteriormente a otros beneficios o herramientas de asistencia destinadas al sector productivo.

Por ese motivo, mientras continúa el relevamiento en las zonas afectadas, desde Agricultura reiteraron el pedido para que los productores no demoren la presentación y realicen la denuncia dentro de los 10 días hábiles previstos.

Dónde denunciar

Los productores afectados deben realizar la denuncia en la Dirección de Contingencias Climáticas, ubicada en el cuarto piso, módulo 5, del Centro Cívico.