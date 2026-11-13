El jefe del bloque de Argentina Federal en la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad, reclamó que se redireccionen recursos previstos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hacia el sistema científico y tecnológico. El planteo fue presentado ante el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2027.

El legislador misionero advirtió que el proyecto contempla alrededor de $2,6 billones para Ciencia y Técnica, una cifra equivalente al 0,178% del Producto Bruto Interno (PBI). Según su planteo, ese nivel queda muy por debajo del 0,59% previsto como meta para 2027 por la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para revertir esa brecha, Herrera Ahuad propuso incorporar un artículo que incremente en $6,01 billones los fondos destinados al área. El refuerzo tendría como prioridad al CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Como mecanismo de compensación, planteó reducir partidas de la SIDE y, subsidiariamente, contemplar mayores ingresos tributarios.

El diputado respaldó su pedido en las proyecciones de caída presupuestaria para los principales organismos científicos durante 2027. De acuerdo con los datos que expuso, el CONICET tendría una reducción real del 9,3% respecto del proyecto de 2026; el INTA, del 18,4%; la CNEA, del 17,9%; y el INTI, del 17,3%.

En contraposición, señaló que la SIDE acumuló un crecimiento real del 63% entre 2023 y 2026. "Resguardar las partidas de Inteligencia por encima de la formación de científicos, el avance atómico y la investigación aplicada a la industria nacional es una decisión de espaldas a los objetivos estratégicos de nuestro país", sostuvo.

Herrera Ahuad también cuestionó que la ley de Presupuesto pueda utilizarse para dejar sin efecto, en la práctica, los pisos de inversión establecidos por normas vigentes. En ese sentido, afirmó que el financiamiento científico debe respetar los compromisos asumidos por el Congreso.

El planteo fue uno de los reclamos que el presidente de Argentina Federal llevó a la reunión del jueves entre referentes de La Libertad Avanza y jefes de bloques dialoguistas, convocada para negociar el avance del Presupuesto 2027.

En ese mismo encuentro, pidió eliminar el Título VII del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece restricciones a la participación de extranjeros y entidades extranjeras en el financiamiento de campañas electorales.

Ese capítulo incorpora modificaciones al Código Penal y a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, por lo que necesita una mayoría absoluta para su aprobación en Diputados: al menos 129 votos afirmativos.

El cronograma acordado por el oficialismo y sus aliados prevé buscar dictamen del Presupuesto el martes 17 de noviembre y llevarlo al recinto de Diputados el miércoles 25.