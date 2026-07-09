En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei centró su discurso, en la transmisión por Cadena Nacional, en los "logros" de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.

“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo en su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, recordó.

En su alocución, que se emitió por cadena nacional, resaltó que quiere implementar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer e camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte", expresó.

Luego, comenzó a criticar al Estado y recordó el acuerdo que firmó con los mandatarios provinciales en 2024: "sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025. A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia".

"También, evitamos una hiperinflación", aseveró, para determinar las medidas que llevó a cabo desde que tomó el mando del Poder Ejecutivo.

Luego, expresó que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones. "No tenemos un segundo que perder", dijo el Presidente para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo: figuran la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de propiedad privada y el Súper RIGI, entre otros.

También, en el tramo final de su discurso, Milei valoró el giro político de la región. Desde su visión, existen países en Latinoamérica que por ideología constituyen aliados estratégicos para el desarrollo de acuerdos comerciales y elogió a su gabinete. "Es un equipo de verdaderos patriotas", exclamó.

La celebración del 210° aniversario de la Independencia Argentina en San Miguel de Tucumán se convirtió en el evento central de la agenda oficial, marcado por una cadena nacional obligatoria y un importante despliegue político.







El primer mandatario estuvo acompañado por la totalidad de su gabinete, una amplia delegación de legisladores nacionales y los gobernadores aliados al régimen nacional. La vicepresidenta Victoria Villarruel también asistió al acto, aunque su presencia estuvo marcada por el profundo distanciamiento político que mantiene con el jefe de Estado.