Luego de las declaraciones del geólogo Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de geocriología, glaciología, nivología y cambio climático de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, la polémica en torno a la gestión hídrica provincial tomó amplia repercusión pública.

Pastore había manifestado en el programa “Te lo Tengo que Decir” de GRUPO HUARPE que “si no medimos los dos ríos principales que tenemos en San Juan, es como manejar a ciegas”. Frente a este diagnóstico, la postura de las autoridades provinciales no tardó en manifestarse. El director del Departamento de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, salió al cruce de estas afirmaciones en diálogo con LV1 Radio Colón y rechazó de plano que la provincia carezca de herramientas o de datos reales sobre el comportamiento de sus cuencas.

Rechazo oficial ante el momento de zozobra

En su intervención en los micrófonos de la emisora radial, el titular de la repartición estatal cruzó con dureza los dichos del especialista universitario y consideró desacertado el tono del mensaje llevado a la ciudadanía. "Son comentarios muy desafortunados para el momento de zozobra que vive la población", sostuvo Ginestar al aludir al clima de preocupación existente por la disponibilidad de agua en el territorio sanjuanino.

En la misma línea, el funcionario remarcó la responsabilidad institucional de resguardar la tranquilidad de la comunidad frente a comentarios que distorsionan el cuadro de situación técnico. "Llevar justamente desinformación es lo que tratamos de evitar", enfatizó Ginestar, asegurando que desde el Departamento de Hidráulica se trabaja ininterrumpidamente en el registro de los caudales y en la administración del recurso hídrico.

Daños por la crecida histórica y rápida reparación del aforo

Para clarificar lo sucedido con la red de medición y desmentir cualquier inoperatividad, el funcionario detalló los acontecimientos derivados del reciente comportamiento del río San Juan. Según explicó Ginestar, las severas inclemencias climáticas registradas generaron un importante incremento en el caudal que atraviesa la cuenca, alcanzando valores extraordinarios en la zona de medición de la Estación 101, donde llegaron a registrarse pasajes de hasta 300 metros cúbicos por segundo (m³/s), una magnitud de volumen que no se observaba desde hacía muchísimos años en la zona.

Dicha masa de agua obligó a la adopción de medidas de resguardo del equipamiento. "Tuvimos que levantar el cable de la vagoneta", puntualizó el titular de Hidráulica, explicando que la vagoneta representa el artefacto indispensable utilizado por el personal técnico para cruzar el cauce y realizar los aforos. No obstante, la fuerza de la corriente provocó daños estructurales en parte del equipamiento de medición instalado en el instrumento. Frente a este inconveniente, Ginestar aseguró que el cable principal se mantuvo en perfectas condiciones y la sección afectada fue reparada a la brevedad, quedando nuevamente operativa la medición en la Estación 101.

Esquema de redundancia y tres puntos de monitoreo

Más allá de la situación particular vivida en el aforo 101, Ginestar remarcó que el sistema hídrico provincial no depende de un único punto de lectura ni se encuentra desprotegido ante contingencias. Como medida complementaria, las autoridades trasladaron un medidor digital que se encontraba disponible hacia una estructura sobre el puente ubicado en el área de construcción del dique El Tambolar.

De esta manera, el sistema cuenta con lectura digital activa en dicho punto y mantiene la medición comparativa en el complejo Caracoles. Asimismo, el funcionario recordó que aguas arriba de todo el sistema provincial existe un dique regulador que recibe la totalidad del flujo y permite calcular con exactitud el caudal ingresado mediante la lectura de las cotas de volumen. "Tenemos tres zonas de control", concluyó Ginestar, reafirmando el monitoreo efectivo en la provincia.