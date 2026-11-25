El especialista Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de geocriología, glaciología, nivología y cambio climático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, analizó en diálogo con el programa “Te lo Tengo que Decir” de GRUPO HUARPE la situación de las cuencas provinciales en relación al deshielo.

En su diagnóstico, el investigador expuso qué es lo que más le preocupa como especialista frente al panorama actual en la cordillera. Dada la orografía particular de la provincia y la nieve acumulada, advirtió sobre la posibilidad latente de eventos de inestabilidad en la montaña. "La preocupación más grande en función a esta cantidad de nieve que tenemos en cordillera, más otros factores que puedan resentarse, es que se produzcan procesos de remoción en masa o deslizamientos que llegan a los fondos de los valles y taponan el río como ya en el pasado no muy lejano se han producido", alertó.

Según detalló Pastore a GRUPO HUARPE, las obstrucciones por deslizamientos pueden derivar en la formación de lagunas ecorregionales aguas arriba en la alta cordillera. Al acumular presión o colapsar el embalse natural, estos espejos de agua se rompen y generan "un flujo instantáneo de mucho caudal", similar al caso registrado en 2005 con la ruptura de la laguna Los Erizos, para el cual la infraestructura actual no está prevista.

El especialista remarcó que esta amenaza física se mantendrá activa desde el presente hasta finales de marzo, por ello hay que prestrar mucha atención y monitorear en forma permanente lo que está pasando con esas lagunas.

A este peligro se suma el impacto inminente de una "alta térmica" proyectada a partir del 1 de diciembre, que elevará las temperaturas por encima de los 0 °C hasta casi los 4.600 metros de altitud.

Dado que la nieve acumulada se ubica a partir de los 4.000 metros, dicha franja (600 metros de cordillera) experimentará una fusión sumamente acelerada. Según el especialistas. con un desfasaje de 12 a 24 horas, esos caudales incrementados impactarán en los ríos sanjuaninos, requiriendo prevención especial en los departamentos de Calingasta e Iglesia durante la primera semana de diciembre.

Asimismo, Pastore alertó sobre el riesgo de sobreposición entre las lluvias estivales que ya comenzaron y se extenderán hasta febrero marzo, con los elevados caudales que se ya se registran por el deshielo.

Fallas en la gobernanza del agua y falta de política de Estado

Más allá de las contingencias naturales y los fenómenos meteorológicos, Pastore enfatizó que el desafío estructural en San Juan no radica de manera exclusiva en si nieva mucho o poco en la cordillera, sino en la gestión del recurso. En ese sentido, remarcó que el mayor problema es la falta de gobernanza del agua y el hecho de que esta no se constituya verdaderamente como una política de Estado.

Al respecto, advirtió sobre la falta de instrumentos básicos para la toma de decisiones en las cuencas sanjuaninas.

"No estamos midiendo caudales ni en el río Jáchal ni en el río San Juan, ese es el problema que tenemos", afirmó.

Según explicó, operar sin mediciones continuas impide proyectar la disponibilidad y seguridad hídrica a futuro: "Sin información cualquier decisión que se tome va a ser errónea porque ¿cómo tomamos decisiones sin datos?".

Para el especialista, esta falencia responde a un marco normativo desactualizado frente a las exigencias socioeconómicas actuales de la provincia.

"Tenemos un problema estructural de la gobernanza sostenido por una ley muy vieja, un código de agua obsoleto... Estamos gobernando o midiendo el agua como si estuviéramos en 1800. Es decir, manejamos el agua como en 1800", graficó.

Por ello, remarcó: "la gobernanza del recurso hídrico tiene que ser transversal al gobierno, tiene que ser una responsabilidad de toda la comunidad, tiene que ser una política de estado", alertando además que "si no medimos los dos ríos principales que tenemos... es como manejar a ciegas", concluyó.