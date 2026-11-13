Ante la llegada de la temporada de lluvias, el Departamento de Hidráulica de San Juan intensificó los trabajos de encauzamiento y reconstrucción de defensas en Jáchal y Valle Fértil. Las intervenciones buscan reducir los riesgos de desbordes y proteger viviendas, canales y rutas ante posibles crecientes durante el verano.

Uno de los principales trabajos se desarrolla sobre el río Jáchal, donde tres topadoras realizan tareas de limpieza y redistribución de material. Según informó el Gobierno provincial, se estima que en ese sector no se ejecutaban intervenciones de semejante magnitud desde hace aproximadamente 15 años.

En paralelo, se trabaja en los colectores de San José de Jáchal y en las localidades de Huaco y Niquivil. En Valle Fértil, las máquinas avanzan sobre el río de Astica, donde se reconstruye una defensa que estaba dañada desde hace años y se acondicionan sectores cercanos a la ruta provincial 510.

Los trabajos forman parte de las medidas preventivas coordinadas por la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre). Desde Hidráulica aclararon que las intervenciones no eliminan el riesgo de inundaciones, pero buscan mejorar el escurrimiento del agua y disminuir los posibles daños.

Jáchal recupera sectores del río tras unos 15 años

En el río Jáchal se desplegaron dos frentes de trabajo con maquinaria pesada. Antes del puente de calle Eugenio Flores operan dos topadoras, mientras que una tercera interviene aguas abajo.

Las tareas consisten en retirar y redistribuir piedras, sedimentos y otros materiales acumulados para recuperar la capacidad de conducción del cauce.

Dependiendo de las características de cada tramo, el material se traslada hacia la margen derecha o se distribuye sobre ambas orillas.

La intervención busca que el río pueda conducir mayores volúmenes de agua durante los períodos de crecida, disminuyendo la exposición de las zonas cercanas.

Qué colectores y localidades están siendo intervenidos

En San José de Jáchal, una excavadora trabaja en la limpieza de colectores destinados a conducir el agua de las crecientes.

Las tareas ya finalizaron en los colectores de calle Vieja, Población, Rincón y Portezuelo. El cronograma continuará en San Isidro, calle Rojas, calle Chepes y calle Honda.

También se ejecutan defensas sobre el río Huaco, mientras que en Niquivil se realizan intervenciones para proteger el canal del mismo nombre y los sectores poblados cercanos.

La limpieza de estos sistemas resulta importante porque la acumulación de sedimentos y vegetación puede dificultar el paso del agua durante las lluvias intensas.

Valle Fértil reconstruye una defensa dañada en Astica

En Valle Fértil, los trabajos se concentran en Astica, donde se realiza el encauzamiento del río y la reconstrucción de una defensa que se había roto años atrás.

La estructura cumple una función importante para proteger el canal de distribución matriz, una pileta del Departamento de Hidráulica y las zonas habitadas próximas al cauce.

La acumulación natural de piedras en el lecho obliga a remover y redistribuir material para facilitar el escurrimiento.

Las tareas también avanzan sobre los dos brazos en los que se divide el río hacia el este, hasta las alcantarillas ubicadas sobre la ruta provincial 510. Allí se refuerzan defensas y se despejan sectores obstruidos.

Además, Hidráulica prevé incorporar otra máquina para continuar los trabajos sobre el río Valle Fértil, a la altura de Villa San Agustín.

Buscan disminuir los daños ante posibles crecientes

Las intervenciones se realizan como parte de la preparación provincial frente a las lluvias y crecientes que pueden producirse durante el verano.

El objetivo es mantener despejados los cauces, recuperar defensas deterioradas y proteger tanto a las poblaciones como a la infraestructura hídrica.

Sin embargo, desde el organismo provincial advirtieron que estos trabajos son medidas de mitigación y no garantizan que las zonas intervenidas queden libres de inundaciones.

Por ese motivo, la prevención y el seguimiento de las condiciones meteorológicas seguirán siendo fundamentales durante la temporada estival.