Las principales obras de infraestructura sanitaria que ejecuta el Gobierno de San Juan continúan avanzando en distintos departamentos. Entre los proyectos más adelantados se encuentran los nuevos hospitales de Angaco y Calingasta, que alcanzaron aproximadamente un 80% de ejecución.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, detalló que las intervenciones de mayor magnitud comprenden ambos hospitales departamentales, el nuevo Instituto Odontológico Provincial, la ampliación del Hospital Rawson y la remodelación del edificio antiguo del Hospital Marcial Quiroga.

“Las grandes obras las podemos dividir en tres. Entre ellas están el Hospital de Calingasta, que tiene un avance del 80%; el Hospital de Angaco, también con un 80%; y el Instituto Odontológico, donde ya se está trabajando en los detalles internos”, señaló el funcionario.

El nuevo hospital de Angaco fue proyectado para ampliar la capacidad de atención en el departamento y zonas cercanas. La obra contempla sectores de internación, quirófanos, guardia, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes.

En Calingasta también avanza la construcción del nuevo hospital departamental, que contará con internación, quirófanos, sala de partos, consultorios, guardia y áreas de diagnóstico. El objetivo es fortalecer la atención en el departamento y reducir los traslados de pacientes hacia el Gran San Juan.

Obras en el Rawson y el Marcial Quiroga

Dobladez también destacó la construcción de los nuevos consultorios externos del Hospital Rawson. El proyecto incluirá espacios para la atención de pacientes, una hemeroteca y una sala de simulación destinada a la formación de profesionales de la salud y estudiantes universitarios.

“También están los nuevos consultorios del Hospital Rawson. Allí no solamente estarán los consultorios, sino también la hemeroteca y la sala de simulación, que estará disponible para los alumnos de la Universidad”, explicó.

El ministro sostuvo que el nuevo espacio de capacitación contará con equipamiento de última tecnología. “La sala de simulación será la más importante, grande y tecnológica del interior del país”, afirmó.

En paralelo, continúan las obras de puesta a punto del edificio antiguo del Hospital Marcial Quiroga. Las tareas contemplan la recuperación y adecuación de distintos sectores para mejorar las condiciones de atención y funcionamiento del establecimiento.

Dos CAPS abrirán próximamente

A las grandes obras hospitalarias se suman las intervenciones en los Centros de Atención Primaria de la Salud. Según informó Dobladez, actualmente hay 13 CAPS en obra en distintos puntos de San Juan.

“Tenemos 13 en obra en este momento, dos a inaugurar dentro de diez días o dos semanas”, aseguró el ministro. Sin embargo, no precisó cuáles serán los establecimientos que quedarán habilitados próximamente.

El plan de infraestructura sanitaria se completa con trabajos de mantenimiento, refacción y mejoramiento edilicio en hospitales departamentales y otros centros asistenciales de la provincia.