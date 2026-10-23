El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes 23 de octubre a las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py, con Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y otros 17 imputados. El proceso busca determinar si existió un circuito de lavado de activos a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia, con fondos que, según la acusación, estarían vinculados con empresarios que obtuvieron beneficios en sus negocios con el Estado.

El debate quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5 y se desarrolla en la sala AMIA. La primera audiencia está destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Para Cristina Kirchner será su tercer juicio oral por hechos de corrupción, mientras que para Máximo será la primera vez que se siente en el banquillo de los acusados.

Por qué se unificaron las dos causas

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió esta semana que Hotesur y Los Sauces se juzguen en un mismo proceso. La decisión revirtió una disposición anterior del tribunal oral, que había establecido que los expedientes se tramitaran por separado.

La fiscalía había cuestionado la división porque consideraba que ambas investigaciones estaban relacionadas y que analizarlas en juicios diferentes podía generar evaluaciones parciales de la prueba o decisiones contradictorias.

En la audiencia inicial, Cristina y Máximo Kirchner tienen autorización para participar de manera virtual durante la lectura de las acusaciones. Según lo dispuesto por el tribunal, esa modalidad excepcional no se extenderá al resto del juicio, que continuará de forma presencial.

Qué investiga la Justicia

La causa Hotesur se centra en las operaciones vinculadas con hoteles de la familia Kirchner, entre ellos Alto Calafate y Las Dunas. La acusación sostiene que empresas relacionadas con el empresario Lázaro Báez habrían pagado por habitaciones y servicios hoteleros que no se corresponderían con una ocupación real, canalizando así fondos hacia sociedades de la familia.

En Los Sauces, la investigación analiza alquileres de propiedades a compañías vinculadas con Báez y con el Grupo Indalo, cuyos titulares son Cristóbal López y Fabián De Sousa. Para los fiscales, esas operaciones podrían haber servido para incorporar al patrimonio familiar dinero de origen ilícito.

La hipótesis de la acusación conecta esos pagos con fondos provenientes de contratos de obra pública y con beneficios económicos obtenidos por empresas. Las defensas, en cambio, sostienen que los vínculos comerciales existieron y que los pagos se realizaron mediante operaciones bancarizadas, por lo que cuestionan que constituyan maniobras de lavado. El tribunal deberá evaluar las pruebas y determinar si hubo delitos.

Quiénes están entre los principales imputados

Además de Cristina y Máximo Kirchner, el proceso incluye a Lázaro Báez y su hijo Martín, así como a Cristóbal López y Fabián De Sousa. También están imputadas otras personas vinculadas con la administración de las sociedades y las operaciones investigadas.

La expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del delito de lavado. En el expediente Hotesur, ambos enfrentan principalmente la imputación por lavado de activos.

Se trata de acusaciones que deberán ser debatidas durante el juicio y cuya responsabilidad penal no está determinada por el inicio del proceso.