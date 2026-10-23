El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes con la lectura de la acusación fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. El fiscal Diego Velasco presentó los argumentos de la investigación, que sostiene que existió una maniobra de corrupción y presunto lavado de dinero durante más de doce años.

Según el dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron los jefes de una supuesta “organización criminal”, mientras que Máximo Kirchner habría cumplido el rol de organizador.

La acusación plantea que la estructura habría permitido sustraer fondos de las arcas públicas mediante operaciones vinculadas con los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia. Las responsabilidades penales deberán determinarse durante el proceso judicial.

El excontador dijo que espera una condena

Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner y colaborador arrepentido en la causa, se presentó en los tribunales federales de Retiro y habló con la prensa antes de ingresar a la audiencia.

“Vengo a estar a derecho, a responder ante la sociedad, ante la Justicia por lo que he cometido”, afirmó. También anticipó que se prepara para un resultado adverso: “Me preparo para un veredicto adverso, condenatorio”.

Consultado sobre su arrepentimiento, sostuvo que mantiene esa postura y expresó: “Sí, me arrepiento, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera existido la denuncia, con el diario del lunes, pero por suerte ocurrió”.

El proceso buscará determinar las responsabilidades de los acusados en las maniobras investigadas en Hotesur y Los Sauces, dos causas que tienen como eje operaciones comerciales, hoteleras e inmobiliarias vinculadas con la familia Kirchner.