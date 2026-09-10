La compañía australiana Challenger Gold presentó este jueves una hoja de ruta para transformar su proyecto Hualilán, en San Juan, en una operación productora de oro a principios de 2029. El plan, dado a conocer a través de un comunicado a la Bolsa de Valores de Australia (ASX), contempla una producción de 1,8 millones de onzas equivalentes de oro durante una vida útil de 14,25 años, con un promedio de 135.000 onzas anuales a partir del segundo año.

El proyecto, ubicado en el departamento Ullum, es propiedad 100% de Challenger Gold y ya cuenta con los permisos necesarios para avanzar hacia la construcción. Según el estudio de prefactibilidad de 2026, la inversión inicial de capital se estima en US$267 millones, con un valor actual neto (VAN) después de impuestos de US$1.100 millones, una tasa interna de retorno (TIR) del 35% y un período de repago de 2,25 años, considerando un precio del oro de US$3.500 por onza. Si el metal cotiza a US$4.500, el VAN se eleva a US$1.800 millones y el repago se reduce a 1,25 años.

La estrategia de desarrollo será en etapas: primero una operación de lixiviación en pilas (heap leach) y, aproximadamente dos años después, la incorporación de un circuito de flotación. Este enfoque escalonado reduce los requisitos de capital inicial y permite acelerar la puesta en marcha.

La compañía informó que ya está en marcha un programa de perforación de 35.000 metros con cuatro equipos operativos, destinado a expandir los recursos y reservas, y a optimizar el plan de mina. Los resultados iniciales se esperan para el cuarto trimestre de 2026, mientras que el informe técnico bajo la norma NI 43-101 está previsto para principios de 2027.

En paralelo, Challenger Gold avanza en la ingeniería de detalle y en estudios de optimización con la consultora BBA, que incluyen la evaluación de un circuito Merrill-Crowe como alternativa, pruebas metalúrgicas ampliadas y perforaciones geotécnicas e hidrogeológicas. La empresa también analiza una posible cotización secundaria en Norteamérica para ampliar su base de inversores institucionales.

En materia financiera, la compañía planea refinanciar un pagaré convertible de US$15 millones que vence en septiembre de 2026. Según el comunicado, los fondos disponibles y los que se obtengan de la refinanciación le permitirán cubrir sus obligaciones corporativas y las actividades del proyecto hasta mediados de 2027, cuando espera completar el plan de financiamiento total para Hualilán.

La empresa también confirmó que presentará su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de fin de septiembre de 2026, y anticipa una confirmación para el primer semestre de 2027. Según la compañía, el RIGI podría mejorar la ecuación fiscal del proyecto con una reducción de la tasa de impuesto a las ganancias, depreciación acelerada y otros beneficios.

El proyecto Hualilán se encuentra en una etapa de transición: la empresa dejó atrás el modelo de tratamiento de mineral en plantas de terceros y ahora apunta a una operación independiente. Challenger Gold informó que ya acumuló 79.897 toneladas de mineral con una ley promedio de 0,72 gramos por tonelada de oro, que serán procesadas en el futuro.

Con esta hoja de ruta, la compañía busca posicionar a Hualilán como un proyecto de oro de bajo costo y alta rentabilidad en una de las principales jurisdicciones mineras de Sudamérica.