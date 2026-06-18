Los primeros lingotes obtenidos por el proyecto Hualilán no representan todavía el inicio de la comercialización de oro. Así lo aclaró la directora de Challenger Gold, Sonia Delgado, quien explicó a DIARIO HUARPE que la producción realizada hasta el momento en la planta de Casposo forma parte de una etapa de pruebas para evaluar el comportamiento del mineral y realizar ajustes operativos. Paralelamente, la empresa avanza con el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) para la construcción de su planta propia en el sitio de Hualilán.

Uno de los puntos que Delgado aclaró con énfasis fue el estado actual de la producción. "Todavía no tenemos caja. O sea, nosotros estamos haciendo pruebas con la planta de Casposo para ver cómo funcionaba", afirmó. "Los lingotes que han salido son pruebas para ver cómo se comporta la planta con el mineral de Hualilán".

La ejecutiva explicó que la planta de Casposo, construida originalmente para procesar mineral de otro yacimiento, requiere adecuaciones para adaptarse a la mineralización de Hualilán. "Cada planta se construye en virtud de la mineralización que tiene cada mina. A la planta de Casposo, tanto Casposo como nosotros, hemos ido haciéndole adecuaciones para ver cómo se comporta con el mineral de Hualilán", detalló.

La empresa aún no tiene cantidad suficiente como para exportar, aunque ya firmó un contrato con una refinería. "Hemos celebrado un contrato hace muy poco con una refinería y es lo que tenemos hasta ahora. Todavía no tenemos cantidad como para exportar, así que estamos viendo ese tema", confirmó Delgado, aunque no dio el nombre de la refinería.

Sonia Delgado, directora de Challenger Gold, durante la entrevista con DIARIO HUARPE donde actualizó el estado del proyecto Hualilán. Foto: DIARIO HUARPE

A pesar de los contratiempos logísticos, Challenger Gold avanza en la planificación de la etapa definitiva del proyecto. "Estamos avanzando en el DFS, que es la factibilidad final definitiva sobre Hualilán. Una vez que lo tengamos y se publique, estamos trabajando paralelamente también con la posibilidad y los plazos para la construcción de nuestra planta en Hualilán en sitio y el campamento definitivo", confirmó Delgado. El DFS es el paso previo a la construcción de la planta de flotación propia que reemplazará al procesamiento en Casposo. La planta de Casposo, construida originalmente para 150.000 toneladas anuales, procesa el mineral de Hualilán bajo el acuerdo de toll milling que tiene una vigencia de tres años.

Sobre el RIGI, Delgado fue cauta. "Estamos trabajando en eso. Todavía no hemos terminado de evaluarlo". Confirmó que el monto a aplicar será superior a los USD 200 millones, requisito del régimen, pero no quiso adelantar cifras: "No es algo que te pueda adelantar todavía".

El puente Bailey: listo pero frenado por permisos

La logística es uno de los puntos críticos de Hualilán. El mineral se traslada desde el yacimiento en Ullum hasta la planta de Casposo en Calingasta, y el puente Bailey que la empresa compró en agosto de 2025 aún no está operativo.

"Definitivamente lo tenemos, lo compramos en agosto del año pasado. Hemos hecho también todos los estudios, verifica perfectamente. Hemos hecho ingeniería conceptual, e ingeniería detalle, presentamos los permisos o las solicitudes de permisos para el IPA (Informe de Impacto Ambiental) y distintas cuestiones y estamos esperando los resultados", detalló.

"Estamos pasando hoy por el puente del río de Los Patos, que es el que se utiliza normalmente. Realizamos todos los estudios que nos han requerido de Vialidad Provincial y Nacional. Estamos esperando las respuestas", señaló.

"Casposo fue construida por sanjuaninos"

Consultada sobre la construcción de la planta propia, Delgado defendió la capacidad local. "Y lo tendremos que ver en su momento, pero tenemos ejemplos claros en la provincia. La planta de Casposo fue construida por sanjuaninos, sanjuaninos", enfatizó. El dato no es menor en un contexto donde hay empresas proveedoras esperando tener la chance de lograr grandes contratos en la minería.