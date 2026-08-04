El adolescente e influenciador Ian Moche, reconocido por su labor de concientización y activismo en favor de las personas con discapacidad y dentro del espectro autista, brindó una entrevista reveladora en Diagonales Stream donde detalló el profundo impacto emocional y físico que sufrió tras convertirse en blanco de hostigamiento por parte del presidente Javier Milei y sectores de la Libertad Avanza.

A un año de los ataques sistemáticos que involucraron tanto al mandatario como a referentes de su espacio —entre ellos la diputada nacional Lilia Lemoine—, el joven confesó que las agresiones virtuales y públicas "destruyeron totalmente" su tranquilidad y la de su entorno más cercano.

Durante la entrevista, Ian abrió su corazón sobre el drástico deterioro de su calidad de vida y las medidas terapéuticas que debió adoptar para atravesar la crisis:

"Nos ocurrieron un montón de situaciones muy complicadas, no solo para mí sino para todo el círculo familiar. La pasé muy mal... Es vivir con constante miedo a que salgas a la calle y te puedan llegar a matar, te puedan llegar a lastimar", expresó con angustia.

El adolescente explicó que el acoso constante lo obligó a modificar sus rutinas cotidianas, afectando incluso su desempeño académico y requiriendo asistencia farmacológica:

Tratamiento médico: "Pasé de no tomar medicación a necesitarla todos los días y tomar 0,25 de clonazepam para poder bajar mi ansiedad", detalló.

Ajustes escolares: Se vio obligado a solicitar una reducción horaria en su colegio para poder sobrellevar el estrés.

Entorno de contención: Destacó el acompañamiento incondicional de su familia y profesionales para poder salir adelante.

Cierre en la Justicia y el sueño de llegar a la Presidencia

Pese a la gravedad de los episodios vividos, el activista dejó en claro que su objetivo no es quedarse en el resentimiento, sino buscar reparación institucional para poder avanzar con sus proyectos de vida.

"Considero que si uno se ata mucho a algo y se empecina termina haciendo cada vez más y más daño. Yo no me quiero empecinar con estas personas, por eso decidí declarar en la Justicia para poder pasar la página", aseguró.

Resaltando el espíritu de resiliencia que promueve a través de su lema de la "revolución de la ternura", Ian citó un proverbio japonés que adopta como guía: “Me caigo siete, me levanto ocho”. Además, con la mirada puesta en el futuro y la transformación social, el joven sorprendió al manifestar su deseo de involucrarse en la política de fondo: anunció que le gustaría postularse a Presidente de la Nación en el futuro para impulsar políticas públicas verdaderamente inclusivas.