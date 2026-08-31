La cuenta de X (ex Twitter) de Javier Milei atraviesa un marcado descenso en su capacidad de impacto político, reflejado en una caída abrupta de sus interacciones cotidianas y en un perfil de seguidores colmado de cuentas sin foto, caracteres en alfabetos no occidentales y perfiles inactivos. Este enfriamiento del ecosistema digital oficial coincide con el desplome operativo de estructuras de automatización y un fenómeno generalizado de "fatiga digital" en torno al oficialismo.

El trasfondo de este repliegue en las redes sociales está atado a las derivaciones judiciales y políticas en torno a Fernando Cerimedo, cuya estructura vinculada a granjas de bots —incluyendo instalaciones operadas en el exterior— quedó bajo la lupa tras su detención. La repercusión digital fue medida por la consultora Ad Hoc, que registró cerca de 417 mil menciones a Cerimedo entre el 18 y el 27 de agosto dentro del debate digital sobre el Presidente: el 85,4% de esas menciones tuvieron un tono negativo, apenas un 3,9% positivo y un 10,7% neutral.

En paralelo, la lista de seguidores del mandatario comenzó a exhibir cientos de miles de cuentas fantasma, caracterizadas por carecer de imágenes de perfil, poseer nombres impronunciables y mostrar nula actividad propia, un indicio clásico de redes de automatización masiva.

Demostrar fehacientemente el uso de interacciones artificiales en X representa un desafío técnico. Según explicó a LPO el programador, profesor y periodista Maximiliano Firtman, no existen pruebas definitivas de que las granjas operativas hayan sido desactivadas de forma directa tras los recientes sucesos judiciales, y advirtió sobre la complejidad de trazar un límite técnico.

"La interacción artificial tiene muchos niveles: desde cuentas básicas de corta duración hasta redes avanzadas o granjas donde operan personas reales en África o Asia que cobran por cada tweet. Hacer un análisis profundo en X es además sumamente costoso porque la plataforma cobra por el acceso a sus métricas", detalló Firtman.

Este escenario técnico se combina con el informe titulado Fatiga Digital, que advierte que figuras y terminales comunicacionales afines al Gobierno —como el "Gordo Dan", "Traductor Te Ama" y La Derecha Diario— perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público, registrando un volumen menor de menciones al mandatario y una baja sustancial en el retorno de sus posteos.

El contraste con etapas previas es notable. De acuerdo con los registros de Ad Hoc, el Presidente alcanzó un pico histórico de 13 millones de menciones en febrero de 2025, en la antesala del escándalo vinculado a la criptoestafa Libra. Sin embargo, la sucesión de tensiones políticas, denuncias y casos institucionales —como los cuestionamientos en torno a figuras del espacio y la gestión— erosionaron el volumen de impacto positivo, reduciendo las menciones a 3,7 millones en junio de este año y acotando el margen oficial para imponer temas en la agenda pública.

Fuente: LPO.