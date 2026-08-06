Una fuerte polémica político-institucional sacude por estas horas a la Cámara Alta de la Nación en la antesala del debate legislativo. El senador nacional de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch quedó en el centro de la escena tras confirmarse que es socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una empresa dedicada al asesoramiento comercial, legal y financiero para la intermediación y venta de tierras rurales a inversores extranjeros.

Glocal Terra y el negocio familiar

Fundada junto a su esposa Eloisa Perea Muñoz, Glocal Terra S.R.L. opera en el mercado ofreciendo servicios de búsqueda y administración de terrenos agrícolas, tierras forestales y fincas de lujo para clientes internacionales. Según consta en la presentación legal y en la plataforma de la firma, la compañía gestiona propiedades bajo la dirección de los propietarios extranjeros, acumulando antecedentes en transacciones a gran escala en Latinoamérica.

Esta firma que le pertenece a la familia del senador entrerriano se dedica a asesorar a extranjeros interesados en comprar tierras y gestionar las propiedades. Además del legislador, está involucrado también su hermano Bertie, quien es el guitarrista de la banda musical de Milei. Fue fundada en 2020 junto a su esposa Eloisa Perea Muñoz y tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires, según consignó el medio LPO.

La empresa del hijo del "prócer de la libertad" es tema de conversación en los pasillos del Congreso, en medio de la tensión por el tratamiento de la ley de extranjerización de las tierras.

Con un rechazo popular a ley que crece minuto a minuto, la idea de que un dirigente cercano a Milei tenga una empresa dedicada a vender tierras a extranjeros armó un escándalo entre senadores aliados al oficialismo.

En el bloque de la UCR circulaba esta información sobre la sociedad de Benegas Lynch y sirvió como argumento extra a los que no quieren votar la ley. La aparición de esta información agitó la idea de que detrás del cambio de la ley hay un interés muy fuerte por hacer negocios con las tierras.

En su web, la empresa de Benegas Lynch dice que tiene experiencia de "más de 3 millones de hectáreas en transacciones" en Latinoamérica. "Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo", detallan.

La presentación -que está en inglés- indica Glocal Terra ofrece el servicio de gestionar las tierras de extranjeros, "actuando en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras".

Hasta tiene una página ideológica que parece estar escrita por Milei o Sturzenegger. "Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global", sostiene Glocal Terra.

"Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil", agrega.

Antes de tener su propia empresa, Joaquín Benegas Lynch también condujo Pampa Partners, una firma del fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins dedicada a la compraventa de tierras. Bajo la bandera del ambientalismo, Tompkins y su fundación adquirieron enormes extensiones de tierra para su preservación.

La impugnación formal

Ante esta situación, la senadora nacional Juliana Di Tullio, del bloque Unión por la Patria, presentó formalmente la impugnación ante la presidencia del Senado —a cargo de Victoria Villarruel— exigiendo que se intime a Benegas Lynch a abstenerse de intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto en el tratamiento del proyecto de ley vinculado a la regulación de la adquisición, posesión y titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

En el escrito presentado, Di Tullio argumentó que existe un "evidente e insanable conflicto de intereses que afecta su imparcialidad y objetividad". Asimismo, la legisladora sostuvo que cualquier modificación, flexibilidad o regulación en la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios y la facturación de la empresa privada a la que está vinculado el senador, viciando de parcialidad su posición. "Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria", sentenció la legisladora peronista.

En medio del rechazo popular y las tensiones por la ley de tierras, sectores opositores advirtieron que la información sobre la sociedad privada sirve como argumento central para frenar la iniciativa, alimentando sospechas sobre intereses económicos detrás del proyecto.

“Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros. Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo socio gerente de una empresa (Glocal Terra S.R.L.) dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros. No es complicado de entender: juez y parte. Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria”, dijo Di Tullio públicamente.