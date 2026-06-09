En un paso decisivo para la salud pública de Valle Fértil, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que solicita formalmente al Poder Ejecutivo Provincial la instalación de una unidad de diálisis en el departamento. La iniciativa, impulsada por la concejala Mónica Rivero (Bloque Bloquista), busca dar respuesta a una problemática histórica que afecta a decenas de vecinos que hoy deben realizar traslados extenuantes para acceder a su tratamiento vital.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Rivero brindó detalles sobre la crítica situación que atraviesan los pacientes vallistas. Según precisó la edil, actualmente existen entre 18 y 20 personas que requieren diálisis en el departamento, provenientes de localidades como Villa San Agustín, Astica y Usno. El escenario actual obliga a la mayoría de ellos a viajar tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) hacia la Ciudad de San Juan o, en algunos casos coordinados por el hospital local, hacia San José de Jáchal.

"Buscamos que se instale la sala de diálisis aquí para que no tengan que viajar y, especialmente, para que no tengan que compartir los viajes con otras personas, corriendo el riesgo de contraer enfermedades", explicó Rivero a este medio. El proyecto de comunicación, que cuenta con el respaldo total del cuerpo legislativo municipal, será presentado formalmente esta semana por mesa de entrada en Casa de Gobierno y ante el Ministerio de Salud de la provincia.

El calvario de la ruta y el riesgo sanitario

La fundamentación del proyecto aprobado revela una realidad alarmante para los pacientes con insuficiencia renal crónica en el departamento. Actualmente, quienes deben dializarse enfrentan un recorrido de aproximadamente 500 kilómetros entre ida y vuelta cada jornada de tratamiento. Estos viajes se realizan mayoritariamente en movilidades municipales que, al ser compartidas con otros pacientes o particulares que realizan trámites, exponen a las personas inmunodeprimidas a riesgos innecesarios de contagio, como un simple resfrío que podría complicar gravemente su cuadro.

El desgaste no es solo físico, sino también emocional y económico. Los pacientes suelen salir a horas muy tempranas y regresan dependiendo de la finalización de trámites de terceros o de la disponibilidad del vehículo, lo que prolonga jornadas ya de por sí agotadoras tras un proceso de purificación de sangre que genera debilidad extrema y descompensaciones. "Es un trastorno físico, emocional y económico de todo tipo", sentenció la concejala Rivero, destacando que muchos pacientes deben solicitar ayudas económicas a la municipalidad para cubrir gastos de comida durante las largas esperas en la capital.

Fundamentos legales y el precedente de Jáchal

El proyecto de comunicación se apoya en normativas vigentes que garantizan el acceso a la salud y un trato digno a los enfermos, como la Ley Nacional de Salud Pública N° 26.529 y la Ley Nacional de Diálisis N° 22.853. Esta última estipula explícitamente que las autoridades sanitarias deben propender a la instalación de unidades en zonas distantes para evitar traslados excesivamente alejados.

Un punto clave en el reclamo es la comparación con otros departamentos. El documento menciona que el Gobierno Provincial inauguró recientemente una unidad especial en el departamento de Jáchal, lo que abre la esperanza de que se replique el modelo en Valle Fértil para que los pacientes no dependan de centros situados a 250 kilómetros de su lugar de residencia.

El ministro de Salud, junto a autoridades sanitarias y del hospital de Jáchal inauguraron en abris de este año la unidad de diálisis en el norte sanjuanino.

Si bien el Hospital Dr. Alejandro Albarracín de Valle Fértil no dispone actualmente de la infraestructura de terapia intensiva que suele requerirse, el proyecto insta a la provincia a comenzar a trabajar en la adecuación edilicia y la provisión de personal capacitado, o bien a considerar alternativas contempladas en la Ley Provincial 1813-A para pacientes electrodependientes.

Alternativas y gestiones inmediatas

Como solución intermedia o complementaria, la iniciativa sugiere que, de no concretarse la construcción de la unidad física en el hospital de inmediato, se facilite la implementación de diálisis domiciliaria.

"Creemos que la inversión en salud es una de las más importantes que el gobierno puede hacer para nuestro departamento", concluyó la autora del proyecto, con la expectativa de que Valle Fértil finalmente deje de ser una zona en situación de "abandono" respecto a tratamientos de alta complejidad.