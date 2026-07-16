La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan anunció la apertura de las inscripciones para la sexta cohorte del curso Alfabetización en Inteligencia Artificial, una propuesta gratuita destinada a mayores de 16 años que busca acercar herramientas fundamentales sobre el uso de la IA en distintos ámbitos. El cursado comenzará el próximo lunes 3 de agosto.

La iniciativa se desarrolla gracias al convenio firmado entre el Gobierno de San Juan y Eidos Global y ya permitió que más de 1.400 sanjuaninos completaran la capacitación a través de las cinco cohortes anteriores.

La nueva edición tendrá una duración de 10 horas, distribuidas a lo largo de tres semanas. El programa combina 4 horas de clases virtuales sincrónicas, con encuentros de dos horas semanales, y 6 horas de actividades asincrónicas, que los participantes podrán realizar en los días y horarios que prefieran dentro de los plazos establecidos.

Las clases finalizarán el 21 de agosto y los encuentros en vivo podrán realizarse los lunes, miércoles o viernes, con tres franjas horarias disponibles: de 10 a 12, de 14 a 16 o de 18 a 20, sujetas a la disponibilidad de cupos.

Una propuesta para acercar la IA a todos

El curso apunta a brindar conocimientos básicos sobre inteligencia artificial, su funcionamiento, aplicaciones y uso responsable, permitiendo que más personas incorporen herramientas digitales cada vez más demandadas en el ámbito laboral, educativo y emprendedor.

Desde la Secretaría destacaron que el programa forma parte de una estrategia para fortalecer las competencias tecnológicas de la población y promover el acceso a nuevas oportunidades de formación.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse para participar de esta sexta cohorte, que continuará ampliando el alcance de una iniciativa que ya capacitó a más de 1.400 sanjuaninos en el uso de la inteligencia artificial.