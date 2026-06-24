Un estremecedor caso de violencia vecinal se investiga en Tribunales, donde una mujer fue imputada y quedó detenida tras ser acusada de atacar brutalmente a su vecina y arrancarle parte de la oreja de un mordisco durante un violento altercado.

La imputada es Mariela Celeste Gutiérrez, quien fue formalizada por los delitos de lesiones leves (calificación que podría agravarse por la gravedad de la herida sufrida por la víctima) y amenazas en dos hechos. El juez de Garantías Gabriel Meglioli dispuso su prisión preventiva por 30 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Según consta en la causa, el conflicto no fue un hecho aislado. La víctima venía denunciando amenazas constantes por parte de las hermanas Gutiérrez, Mariela Celeste y Andreina, en un contexto de convivencia conflictiva que fue escalando con el tiempo.

El episodio más grave ocurrió durante una pelea, cuando una de las hermanas se abalanzó sobre la mujer y le mordió la oreja, provocándole una lesión de extrema violencia que casi deriva en una mutilación. La Justicia aún intenta determinar cuál de las dos fue la autora material de ese ataque puntual.

El avance del proceso estuvo demorado en sus inicios debido a maniobras dilatorias de las acusadas, quienes evitaban coincidir en las audiencias de formalización: cuando una se presentaba, la otra no asistía, lo que impedía avanzar con la imputación.

La situación cambió este martes, cuando Andreina Gutiérrez volvió a ausentarse, mientras que Mariela Celeste Gutiérrez fue llevada a Tribunales en condición de detenida, tras haber sido capturada por una condena previa.

La audiencia fue encabezada por el juez Meglioli, con la intervención del fiscal Alejandro Mattar y la ayudante fiscal Rosana Riveros, de la UFI Genérica. La defensa estuvo a cargo del defensor oficial César Oro.

Con la imputación ya formalizada, el magistrado otorgó un plazo de cuatro meses de investigación penal preparatoria para que la fiscalía continúe reuniendo pruebas y logre esclarecer completamente el hecho.