El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta de felicitación a la selección argentina y al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

La Albiceleste cayó por 1-0 ante el conjunto español en tiempo suplementario en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey y terminó la competencia con la medalla de plata. Un día después del encuentro decisivo, el máximo dirigente del fútbol mundial destacó el desempeño del equipo argentino durante toda la Copa. "Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino", expresó Infantino en la misiva difundida por la AFA.

El reconocimiento de FIFA a la campaña argentina

En su mensaje, Infantino resaltó el marco que tuvo la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos y el nivel futbolístico mostrado por las selecciones participantes. "La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de grandes figuras y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados", escribió.

Además, el presidente de FIFA destacó el papel que tuvo Argentina en el desarrollo del torneo. "La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", señaló.

Elogios para Scaloni y el plantel

Infantino también pidió que sus felicitaciones fueran transmitidas a todos los integrantes de la delegación argentina. El mensaje estuvo dirigido a "los jugadores, el seleccionador Lionel Scaloni, el cuerpo técnico y médico, y por supuesto a los numerosos aficionados que acompañaron y alentaron al equipo durante toda la competición".

El dirigente internacional valoró especialmente el esfuerzo colectivo detrás del resultado obtenido. "Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte", afirmó.

Un mensaje hacia el futuro

A pesar de la caída en la final, Infantino consideró que el desempeño argentino permite mirar hacia adelante con optimismo. "Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino", sostuvo.

La carta cerró con un saludo hacia Tapia y la Selección de cara a los próximos desafíos: "Le deseo todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto".

El mensaje fue difundido oficialmente por la AFA y se convirtió en un reconocimiento internacional para un equipo argentino que volvió a estar entre los mejores del mundo.