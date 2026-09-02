El infarto es una emergencia cardiovascular y puede presentarse con señales difíciles de reconocer. El dolor de pecho es el síntoma más frecuente, pero también pueden aparecer falta de aire, sudoración fría, náuseas, vómitos, dolor en la boca del estómago o molestias hacia el cuello, la mandíbula y la espalda.

Durante una entrevista en Salud & Bienestar, el doctor Alexis Kummel, cardiólogo y ecografista, explicó que el infarto ocurre cuando se obstruye una arteria coronaria y el músculo cardíaco deja de recibir sangre y oxígeno. “Cuando se obstruye una de esas arterias no llegan nutrientes y sobre todo oxígeno y el músculo cardíaco dependiendo del tiempo muere”, explicó.

El daño comienza a los pocos minutos y aumenta con las horas. “En cardiología se dice que el tiempo es músculo”, remarcó. La consulta temprana puede reducir el daño, mientras la demora puede dejar una cicatriz y complicaciones.

Señales que no deben minimizarse

En las mujeres, los síntomas pueden confundirse con una indigestión, ansiedad o incluso un ataque de pánico. Por eso, Kummel aconsejó prestar atención cuando aparece una molestia nueva o diferente a la habitual. “Si le llama la atención que es algo nuevo, no dejarlo pasar, no minimizar”, sostuvo.

Dr. Alexis Kummel, cardiólogo y ecografista.

También mencionó el cansancio fuera de lo común como una señal de atención. Ante dolor o presión en el pecho, especialmente si se acompaña de falta de aire, sudoración fría, náuseas o malestar, es necesario buscar atención médica de inmediato.

Factores de riesgo y prevención

Los factores de riesgo tradicionales son la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el sobrepeso, el sedentarismo y la edad. Pero existen antecedentes propios de la salud femenina que también deben considerarse: hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico, partos prematuros y menopausia precoz.

“Todas esas historias obstétricas es historia cardiológica también de la mujer”, afirmó Kummel.

Por eso, recomendó informar estos antecedentes durante las consultas médicas, aunque no sean preguntados.

También puede existir infarto sin una arteria coronaria completamente tapada. En algunas mujeres se producen espasmos, alteraciones de los pequeños vasos o desgarros coronarios. Estos últimos pueden aparecer incluso en mujeres jóvenes, deportistas y sin factores de riesgo evidentes.

Kummel mencionó el síndrome de Takotsubo, una alteración del músculo cardíaco relacionada con situaciones de estrés intenso y que se presenta especialmente en mujeres.

La prevención debe comenzar desde edades tempranas.

“Cuanto antes mejor. No es a los 60 años, es a los 30, a los 40 ya tenemos que preocuparnos”, señaló.

Controlar la presión, el azúcar, el colesterol y el perímetro de cintura, además de mantener hábitos saludables y evitar el tabaquismo, son medidas fundamentales.

“La consulta temprana nunca es un error”, afirmó el especialista. Frente a un síntoma nuevo, un dolor de pecho o una molestia que genere dudas, consultar a tiempo puede marcar la diferencia.

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