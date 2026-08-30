La inflación de agosto podría traer una señal favorable para el Gobierno nacional. Luego del 2,1% registrado en julio, las principales consultoras privadas anticipan una desaceleración y ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 1,4% y 1,9%.

De concretarse las estimaciones más optimistas, el indicador podría acercarse al 1,5% y regresar a uno de los niveles mensuales más bajos registrados durante la gestión de Javier Milei. El dato oficial será publicado por el Indec el próximo 10 de septiembre.

Uno de los factores que explicaría la desaceleración es el comportamiento de los alimentos y bebidas, que mostraron menores aumentos hacia el cierre del mes.

EcoGo proyectó una inflación del 1,5% para agosto y calculó que alimentos y bebidas aumentaron alrededor del 1,1%. La consultora atribuyó parte de la desaceleración a la estabilidad registrada por ese rubro durante las últimas semanas.

Fundación Libertad y Progreso presentó una estimación todavía menor, del 1,4%. Desde la entidad explicaron que, una vez superados los efectos estacionales relacionados con las vacaciones de invierno de julio, se observó una desaceleración más marcada.

Las proyecciones para agosto

C&T Asesores Económicos calculó que la inflación será del 1,6%, aunque registró un incremento del 1,9% en los alimentos, principalmente por las variaciones en frutas y verduras.

Por su parte, Analytica proyectó un IPC del 1,7%. Entre los alimentos relevados por la consultora se destacaron los incrementos en verduras, con un 4,8%, y en pan y cereales, con un 2,2%.

Abeceb ubicó su estimación en 1,8%, pese a registrar importantes incrementos en algunos precios regulados, como el transporte y el servicio de agua.

En el extremo superior aparece LCG, que anticipó una inflación del 1,9%. Su relevamiento mostró una suba de apenas 0,8% en alimentos durante agosto, con estabilidad en las carnes y bajas en productos lácteos.

De esta manera, las estimaciones privadas coinciden en que agosto marcaría una desaceleración respecto de julio, cuando el IPC alcanzó el 2,1% y cortó una tendencia de tres meses consecutivos de reducción.

El Gobierno deberá esperar hasta el 10 de septiembre para conocer el número definitivo del Indec y confirmar si la inflación efectivamente volvió a perforar el piso del 2%.