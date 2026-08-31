La inflación de agosto podría dar una nueva señal de desaceleración en Argentina. Luego del 2,1% registrado en julio, las principales consultoras privadas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor podría ubicarse por debajo del 2% durante el octavo mes del año.

Las estimaciones privadas ubican el aumento mensual de los precios entre 1,4% y 1,9%, con varios relevamientos que se acercan al 1,5%. Si alguna de estas proyecciones se confirma, agosto tendría el registro de inflación mensual más bajo en más de un año.

Las consultoras anticipan una inflación por debajo del 2%

El relevamiento de precios minoristas realizado por C&T para la región del Gran Buenos Aires registró una variación mensual de 1,6% durante agosto.

La consultora señaló que los alimentos y bebidas aumentaron 1,7%, en un ritmo similar al de julio, aunque con diferencias en el comportamiento de sus distintos componentes.

Entre las principales estimaciones privadas aparece EcoGo, que proyectó una inflación del 1,5% para agosto. En su medición, los alimentos y bebidas mostraron un incremento del 1,1%, uno de los factores que contribuyeron a moderar el índice general.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó una suba de precios del 1,4%. La entidad consideró que, una vez superados los efectos estacionales vinculados con las vacaciones de invierno de julio, se produjo una desaceleración pronunciada.

Otras mediciones privadas también se ubicaron por debajo del 2%, aunque con diferencias en sus proyecciones. En conjunto, las estimaciones muestran una tendencia similar y anticipan un agosto con una inflación menor a la del mes anterior.

Los alimentos aparecen como uno de los factores clave

El dato cobra relevancia porque julio había marcado un repunte. El IPC nacional había registrado entonces una variación del 2,1%, después de varios meses en los que el indicador se había mantenido en niveles más bajos.

Ahora, las consultoras esperan que agosto vuelva a mostrar una moderación en el ritmo de aumento de los precios.

Uno de los factores que explican este comportamiento es la evolución de los alimentos y las bebidas, un rubro de fuerte incidencia en el gasto de los hogares. La desaceleración de este segmento ayudó a contener el resultado general durante el mes.

Las proyecciones también muestran diferencias entre las mediciones privadas. Algunas consultoras esperan un registro cercano al 1,4%, mientras que otras ubican el dato alrededor del 1,9%. De esta manera, el escenario más probable se concentra por debajo del 2%.

Cuándo se conocerá el dato oficial

De confirmarse las estimaciones, el resultado representaría una nueva señal de desaceleración de la inflación y permitiría recuperar parcialmente la tendencia descendente que se había observado durante los meses anteriores.

Sin embargo, se trata todavía de proyecciones. El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto será publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el 10 de septiembre.

El resultado oficial permitirá determinar si finalmente la inflación logró perforar el 2% y cuál fue el comportamiento de los principales rubros que componen la canasta utilizada para medir el costo de vida.

Mientras tanto, las estimaciones privadas anticipan un escenario favorable para agosto: una inflación de entre 1,4% y 1,9%, claramente por debajo del 2,1% de julio.