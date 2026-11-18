Los precios mayoristas registraron un aumento del 1,6% en octubre, mientras que el costo de la construcción avanzó 1,7% y mostró una aceleración respecto del mes anterior, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la variación de octubre —que desaceleró frente al 3,2% marcado en septiembre—, el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 24,8% en los primeros diez meses de 2026 y alcanzó el 29,8% en la comparación interanual. Dentro de la medición mayorista, los productos nacionales subieron 1,6%, mientras que los importados avanzaron 0,9%.

Pese a la moderación en la etapa mayorista, la evolución de los precios no se trasladó de manera lineal al mostrador: mientras los valores al por mayor subieron 1,6%, la inflación minorista alcanzó el 2,2% en octubre, evidenciando que el freno en el primer eslabón de la cadena comercial no impacta de inmediato en el bolsillo de los consumidores.

Por su parte, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires trepó 1,7% en octubre, ubicándose por encima del 1,5% registrado en septiembre. De este modo, el costo de edificar acumuló una suba del 26,5% en lo que va del año y del 31,9% en los últimos doce meses, impulsado por los siguientes componentes: la mano de obra y los gastos generales subieron 1,8%, traccionados por el impacto de las paritarias del sector. Mientras que los materiales registraron un incremento promedio del 1,5%.

En este último caso, el indicador incorporó los efectos de los acuerdos salariales de los trabajadores de la construcción.