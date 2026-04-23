Cada vez más familias inquilinas en la Argentina enfrentan dificultades para sostener el pago del alquiler y recurren a estrategias financieras para llegar a fin de mes. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, el 57,6% de los hogares que alquilan utilizó durante 2025 algún mecanismo como endeudarse o usar ahorros para cubrir sus gastos, un dato que refleja el deterioro en la economía doméstica.

El estudio muestra además una tendencia creciente en los últimos años: en 2022 ese porcentaje era del 46,2%, lo que evidencia un cambio estructural en la forma en que los inquilinos enfrentan el costo de la vivienda. A la par, aumentó el uso del crédito bancario, que pasó del 10,6% al 18,1% en el mismo período, consolidándose como una herramienta cada vez más utilizada.

Históricamente, los hogares apelaban primero a sus ahorros para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Ese recurso alcanzó un pico del 42% en 2024, pero en 2025 descendió levemente al 39,6%. Sin embargo, esa baja fue compensada por un mayor endeudamiento, lo que indica que los ingresos ya no alcanzan y que el margen de ahorro se agota.

El fenómeno se da en un contexto de presión sostenida sobre los ingresos y aumento de los gastos básicos, donde el alquiler se convierte en una de las principales cargas del presupuesto familiar. Así, el endeudamiento deja de ser una opción excepcional y pasa a formar parte de la economía cotidiana de los inquilinos.

Especialistas advierten que esta dinámica puede profundizar la vulnerabilidad financiera de los hogares, ya que el uso creciente de créditos para gastos corrientes incrementa el riesgo de morosidad y dificulta la capacidad de recuperación económica en el mediano plazo.