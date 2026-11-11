El Boletín Oficial de San Juan publicó este martes 10 de noviembre la inscripción de un nuevo yacimiento minero en el departamento de Jáchal. Se trata de "San Expedito II", un prospecto de exploración de oro, plata y cobre que abarca una superficie de 2.963,64 hectáreas y fue solicitado por el particular Juan José Lovera.

Según el Edicto de Mina publicado en la página 299.424 del Boletín Oficial, la inscripción se realizó a través de la Resolución N° 121-DDM-2025, que ordena el registro de la manifestación de descubrimiento. El texto oficial clasifica la mineralización como "Oro, Plata y Cobre Diseminado".

Para entender el término: "diseminado" significa que los metales no están concentrados en una sola veta o filón, sino que están esparcidos en pequeñas partículas dentro de una gran masa de roca. Este tipo de yacimientos son los que suelen requerir operaciones de minería a gran escala para ser económicamente rentables.

La superposición con el límite provincial

El edicto oficial destaca una condición geográfica particular. El texto advierte textualmente: "Se informa que la Manifestación de Descubrimiento tramitada en autos, se superpone parcialmente con el Límite Provincial, con la Provincia de La Rioja".

Esto significa que la superficie de 2.963,64 hectáreas que se busca registrar toca el límite interprovincial. En términos legales, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales de su territorio, por lo que cualquier avance en la exploración o explotación de esta área deberá ajustarse a las normativas de ambas jurisdicciones.

¿Qué sigue en el trámite?

La publicación de este edicto en el Boletín Oficial no significa que el proyecto ya esté aprobado, sino que se abre el proceso formal de oposición. El documento indica que se llama "por sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a deducir oposición".

Es decir, durante los próximos dos meses, cualquier persona o empresa que crea tener derechos sobre esas tierras puede presentarse para frenar el trámite. Además, el solicitante (Juan José Lovera) tiene un plazo de 30 días para acreditar que cumplió con la publicación obligatoria de los edictos.

Jáchal es un departamento con una larga tradición minera. Actualmente operan o se desarrollan proyectos de gran envergadura como la mina de oro Gualcamayo (Minas Argentinas) y Carbonatos Profundos. La aparición de un nuevo prospecto de exploración básica demuestra que el interés por encontrar nuevos yacimientos en la zona sigue vigente.