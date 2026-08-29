Intentaron robar carne y ropa de un Chango Más y usaron a una niña de 3 años

Una pareja fue detenida luego de ser sorprendida cuando presuntamente intentaba retirar carne y prendas de vestir sin pagar de un hipermercado Chango Más ubicado en Rivadavia. Según la investigación fiscal, durante la maniobra el hombre llevaba en brazos a una niña de 3 años, hija de la mujer, quien además tenía puesta una campera del comercio.

El hecho ocurrió el 23 de agosto, alrededor de las 15:10, y la causa fue investigada por el fiscal Fernando Bonomo. El expediente terminó con un acuerdo de juicio abreviado para Emanuel Vargas, quien recibió una condena de tres meses de prisión efectiva, fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.

En tanto, Carolina Micaela Videla accedió a una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Entre las condiciones impuestas deberá realizar trabajo no remunerado y efectuar una reparación simbólica. Además, tanto Vargas como Videla tienen prohibido ingresar al establecimiento comercial.

La maniobra dentro del supermercado

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Vargas y Videla ingresaron al supermercado con la intención de apoderarse de mercadería sin abonarla. El personal de seguridad y las cámaras del lugar detectaron movimientos que despertaron sospechas.

Según la investigación, la pareja había cargado un carro con distintos productos, pero posteriormente lo habría vaciado antes de llegar al sector de cajas. Luego, Vargas habría intentado salir por una línea de cajas que se encontraba inactiva.

El hombre llevaba ocultas debajo de su ropa ocho bolsas de cortes de carne vacuna envasados al vacío, sujetas con una faja elástica. Además, se habría colocado una campera gris del comercio, después de arrancarle el dispositivo de seguridad.

Videla, por su parte, habría intentado atravesar las líneas de cajas que se encontraban activas para retirarse del local sin ser requisada.

La niña tenía puesta una campera del comercio

Uno de los elementos incorporados a la investigación fue la presencia de la niña de 3 años durante el procedimiento. La menor es hija de Videla y, según la acusación, era llevada en brazos por Vargas.

La pequeña tenía puesta una campera infantil perteneciente al supermercado, cuyo sensor de seguridad también habría sido arrancado.

Cuando el personal de prevención interceptó a la pareja, constató además que varios de los envases de carne presentaban roturas y desgarros en las zonas donde estaban colocados los sensores antihurto.

La campera gris también presentaba daños compatibles con el arrancamiento manual del dispositivo. Para la Fiscalía, estos elementos formaron parte de una maniobra destinada a evitar los sistemas de seguridad del establecimiento.

La intervención del personal de prevención, la recuperación de la mercadería y las imágenes de las cámaras permitieron avanzar con la investigación por robo en grado de tentativa.

Antecedentes de un hecho similar

La condena contra Vargas también tuvo en cuenta que ya había protagonizado un episodio de características similares junto a su hermano en abril de este año, en Rawson.

Según la investigación de aquel caso, su hermano Alfredo ingresó primero a un comercio y sustrajo una botella de fernet tras atravesar las cajas sin pagar. Minutos después, Fausto Vargas habría ingresado al establecimiento y, aprovechando la confusión generada por esa situación, habría sustraído un paquete de galletas y una horma de queso.

Por ese episodio, ambos hermanos fueron detenidos y condenados: Alfredo recibió tres meses de prisión y Fausto ocho meses, además de que se dispuso la prisión preventiva para los dos.