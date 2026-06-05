"A Martina la sigo amando, la quise salvar", esa polémica frase retumbó este viernes en tribunales. El autor de esos dichos fue realizado por Néstor Matías Olmedo, condenado por intentar asesinar a su ex novia, Martina, a 10 años de cárcel. Esas palabras los dijo ante los jueces y los propios padres de Martina que no podían creer escuchar ese descargo.

Olmedo durante el juicio intentó sostener que se ex novia, tuvo intentos de quitarse la vida y el siempre lo evitó. También evitó en el juicio referirse al episodio donde primero golpeó con el puño y luego con un vidrio a quien era su novia en ese momento y convivían juntos en Chimbas. Por último en su descargo dijo que creía en Dios.

Pese a esas palabras, el tribunal lo condenó a estar una década tras las rejas. Para los abogados que defendieron a Martina si bien la pena fue mucho menor a la ellos pretendían, pidieron 22 años de prisión, se mostraron conformes. El Ministerio Público Fiscal también sostuvo la conformidad del fallo, aunque esperan el próximo 18 de junio escuchar los argumentos de la pena, para saber en qué se basaron los magistrados para dar el veredicto.