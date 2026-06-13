Intentó degollar a su hermano y le extendieron la prisión preventiva

Kevin Iñaki Orostizaga continuará tras las rejas al menos un mes más. La Justicia de San Juan determinó este jueves extender la prisión preventiva para el hombre que está señalado por intentar asesinar a su propio hermano en medio de una violenta pelea en el barrio Villa San Damián, en Rawson.

El caso se remonta al 14 de abril de 2026, cuando Braian Leonel Orostizaga quedó al borde de la muerte tras el incidente. El joven presentaba dos puñaladas, una en el tórax y otra en la garganta que le causó una grave infección en la tráquea y comprometió su esófago.

Durante las tareas policiales en la vivienda donde ocurrió el hecho, los investigadores encontraron al sospechoso lavando ropa y un cuchillo dentro de un recipiente. En ese momento, según consta en el expediente, Kevin afirmó que "La ropa sucia se lava y es lo que estoy haciendo" para explicar su conducta.

En la audiencia reciente, el fiscal Leonardo Arancibia solicitó que el imputado permanezca detenido por tres meses más. Sin embargo, la jueza de Garantías Flavia Allende decidió otorgar una prórroga de un mes mientras avanza la recolección de pruebas.

Tanto Arancibia como la fiscal María Gema Luján mantienen la acusación de homicidio simple en grado de tentativa, bajo la convicción de que el agresor tuvo la intención clara de terminar con la vida de su familiar. Desde la vereda opuesta, el defensor oficial Alejandro Martín García sostuvo que su asistido actuó en legítima defensa.

El abogado detalló que Kevin tenía marcas compatibles con un intento de ahorcamiento y golpes con un trozo de madera antes del desenlace. A pesar de estas versiones cruzadas, la investigación atraviesa un momento complejo debido al temor de los habitantes de la zona.

Fuentes judiciales indicaron que los vecinos se muestran poco predispuestos a declarar por miedo, pese a que las disputas entre los hermanos eran constantes y se temía un final trágico desde hace tiempo.