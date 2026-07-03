Perrone del PJ: "Las internas abiertas legitiman la participación"

Facundo Perrone, presidente de la Junta Departamental del PJ de Rivadavia, planteó que el peronismo debe apostar por mecanismos que amplíen la participación ciudadana en la definición de candidaturas y sostuvo que las internas abiertas son la herramienta más adecuada en un escenario de crisis de representación de los partidos políticos. Además, proyectó que, de cara a las elecciones de 2027, el orreguismo y La Libertad Avanza terminarán confluyendo en un mismo espacio político por la sintonía que hoy mantienen en el plano legislativo.

Al ser consultado en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, sobre las internas abiertas o cerradas, Perrone dijo que “las internas abiertas garantizan una democracia participativa. Inclusive tienen algún tipo de similitud con las PASO, aunque por ahí no sean obligatorias. Y eso también está bueno", afirmó.

El dirigente agregó que "me parece bien no obligar a la ciudadanía a intervenir en la elección de un candidato o no de un mismo espacio".

Luego explicó “las internas cerradas, con la crisis que hoy atraviesan los partidos políticos, no van a legitimar. Tenemos padrones vetustos, manipulados. Y no hablo solamente del peronismo. Hablo también del radicalismo, del bloquismo y del PRO. Lo veo como dirigente político y porque conozco dirigentes de esos espacios", sostuvo.

Perrone también se refirió al inicio del proceso electoral y aseguró que el trabajo político en el PJ no depende de los tiempos de campaña, contestándole a José Peluc, de La Libertad Avanza, que dijo en programa que tras el Mundial arrancan la campaña.

"Nosotros hacemos política todos los días. En campaña y sin campaña. Formación, visitando a los vecinos. Me toca conducir los destinos del peronismo en Rivadavia y quienes me acompañan te lo pueden decir. El año pasado, este año y el año que viene seguramente se va a intensificar", expresó.

Además, remarcó que "nuestro trabajo excede al Mundial. Después del Mundial, por supuesto, empezará otra etapa y seguramente se intensificará el trabajo".

Oficialismos unidos para 2027

Perrone también analizó el escenario político provincial y consideró que, desde una mirada política, el oficialismo sanjuanino y La Libertad Avanza terminarán compartiendo un mismo proyecto electoral al afirmar que “creo que sería lo más lógico”.

Como argumento, señaló que "el gobernador Orrego ha acompañado todas las decisiones de Milei con sus diputados. Inclusive hoy acompaña la designación de Santilli después de la salida de Adorni por hechos de corrupción".

Finalmente, concluyó: "Me parece que sería lo más lógico que se identifique con ese proyecto nacional que interpreta Milei. Sería ilógico que el orreguismo se despegara de Milei en San Juan solamente por una cuestión especulativa. Pero si vos me preguntás desde la lógica política, un gobierno provincial que acompaña las medidas del Gobierno nacional es parte de ese proyecto".

Textuales

Facundo Perrone / Presidente de la Junta de Rivadavia