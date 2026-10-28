La situación judicial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sumó nuevas complicaciones después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador, que viajó a Estados Unidos tras el balotaje, enfrenta investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, mientras la Justicia brasileña también analiza posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial.

El escenario se agravó luego de que el Supremo Tribunal Federal ordenara avanzar con una investigación sobre una posible intervención extranjera en las elecciones. Las sospechas incluyen financiamiento irregular, manipulación de plataformas digitales y eventuales acuerdos para otorgar beneficios a cambio de apoyo político.

Además, el juez Alexandre de Moraes había dispuesto que Bolsonaro entregara su pasaporte y no abandonara Brasil. El dirigente, por su parte, denunció ser víctima de una persecución política.

Los millones destinados a una película sobre Jair Bolsonaro

Una de las principales investigaciones involucra al empresario Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, quien se encuentra detenido en una causa vinculada con presuntas maniobras de fraude financiero y corrupción.

Los investigadores buscan determinar si Flávio Bolsonaro recibió fondos de origen irregular para financiar una producción audiovisual sobre la vida de su padre, titulada Dark Horse.

De acuerdo con información publicada por medios brasileños, el excandidato habría negociado con Vorcaro una financiación millonaria que rondaría los 24 millones de dólares.

La Policía Federal intenta establecer de dónde provenían los recursos, cómo se realizaron las transferencias y cuál fue el destino final del dinero. La investigación contempla posibles delitos de corrupción, lavado de activos y evasión.

Bolsonaro reconoció haber buscado financiamiento para la producción, aunque sostuvo que se trataba de una operación privada y legal.

La investigación que involucra a un abogado cercano

Otra causa judicial apunta a la relación del senador con Willer Tomaz, un abogado brasileño vinculado con empresas de apuestas y plataformas de pagos.

Durante el análisis de dispositivos electrónicos y documentación financiera, los investigadores habrían encontrado registros que relacionan a ambos con operaciones consideradas sospechosas.

Uno de los elementos que llamó la atención de la Policía Federal fue el presunto acceso de Bolsonaro, mediante un perfil de administrador, a una cuenta bancaria de Alcazar, una sociedad vinculada con Tomaz.

Ese permiso le habría otorgado amplias facultades para operar con fondos de la compañía, una circunstancia que la Justicia busca esclarecer.

También se detectaron documentos personales del senador y registros de encuentros y viajes compartidos. En el marco de la investigación, las autoridades dispusieron medidas sobre los activos y las empresas vinculadas con el abogado.

Una denuncia por difamación y nuevas sospechas electorales

A las investigaciones financieras se suma una causa por presunta difamación contra el presidente Lula da Silva.

El expediente está relacionado con declaraciones realizadas por Flávio Bolsonaro en enero de 2026, cuando vinculó públicamente al mandatario brasileño con supuestos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

En paralelo, la Justicia analiza si durante la campaña presidencial existieron aportes extranjeros irregulares. Entre las organizaciones mencionadas en las sospechas aparece Rockbridge Network, vinculada con sectores políticos estadounidenses.

Las investigaciones se desarrollan en un momento especialmente delicado para Bolsonaro, quien perderá su inmunidad parlamentaria cuando finalice su mandato como senador, en febrero de 2027.

Por el momento, las sospechas judiciales mencionadas no constituyen condenas y deberán ser esclarecidas por los tribunales brasileños.