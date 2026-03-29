Investigan pagos a un árbitro sanjuanino de cuentas vinculadas a AFA

La investigación judicial por presuntas irregularidades en el fútbol argentino puso en el centro de la escena al árbitro sanjuanino Mario Emanuel Ejarque, quien aparece mencionado en un expediente que analiza transferencias de dinero recibidas entre 2021 y 2022 desde cuentas vinculadas a empresas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La causa tramita en la Justicia federal e incluye el análisis de movimientos financieros, documentación contable y vínculos entre distintos actores del ámbito deportivo.

Según consta en el expediente, Ejarque habría recibido al menos ocho transferencias entre mayo de 2021 y febrero de 2022. El monto total asciende a $362.000, cifra que, de acuerdo al valor del dólar vigente en cada operación, equivale aproximadamente a US$3.800. Los pagos se encuentran bajo análisis para determinar su origen y legalidad.

Los giros investigados habrían sido realizados desde una cuenta perteneciente a la firma Malte SRL. Esa empresa aparece en la causa como parte de una estructura utilizada para canalizar fondos vinculados a entornos dirigenciales de la AFA. En ese contexto, la Justicia busca establecer si los movimientos detectados corresponden a operaciones lícitas o si forman parte de un esquema irregular.

El expediente también analiza la trazabilidad del dinero, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero completo. Para ello, se incorporaron registros bancarios, informes contables y cruces de datos que permitan identificar el origen de los fondos y su destino final.

Perfil y antecedentes

Ejarque desarrolló su carrera arbitral en el ascenso del fútbol argentino y logró reconocimiento a nivel nacional tras ser distinguido en 2023 con el Premio Alumni como árbitro destacado de la Primera Nacional. Su nombre aparece en la causa en el marco de una investigación más amplia que involucra a otros árbitros y dirigentes.

En 2025, el árbitro había tenido exposición pública en el contexto de denuncias por apuestas ilegales en el fútbol sanjuanino, un escenario que ya había generado preocupación sobre la transparencia en la actividad.

Alcance de la investigación

La causa en la que figura Ejarque forma parte de un expediente mayor que incluye el análisis de transferencias a otros árbitros, así como posibles vínculos con dirigentes del fútbol argentino. Entre los nombres mencionados en la investigación también aparecen otros jueces y referentes del ámbito arbitral.

Además, el expediente incorpora el análisis de empresas vinculadas a movimientos financieros más amplios, en una línea de investigación que incluye la posible existencia de maniobras de lavado de dinero y circulación de fondos desde el exterior.

Otro árbitro bajo la lupa

La causa también involucra al árbitro Fernando David Espinoza, quien figura en el expediente por una transferencia puntual realizada el 4 de diciembre de 2020 por un monto de $120.000. Ese valor, al tipo de cambio vigente en ese momento, equivale aproximadamente a US$1.380.

Además, la investigación incorpora registros de comunicaciones posteriores a un partido disputado en abril de 2021, que forman parte del análisis general sobre los vínculos entre los involucrados.