El presidente Javier Milei y los ministros de su Gabinete oficializaron el inicio del proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) a través del Decreto 1286/2026 en el Boletín Oficial. La normativa dispone que un administrador nombrado por el Ministerio de Defensa quedará al frente del procedimiento. La resolución impacta directamente sobre la estructura y el esquema operativo del servicio de salud destinado al personal militar.

El Directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas determinará los puestos y la dotación requerida según sus necesidades de funcionamiento. A partir de esa evaluación se identificará a los empleados del Iosfa indispensables para ser derivados al nuevo esquema bajo el régimen laboral que corresponda. Los agentes no seleccionados quedarán bajo el análisis del liquidador, mientras que el personal adscrito de Gendarmería y Prefectura regresará a sus fuerzas de origen.

Las obligaciones pendientes vinculadas a los agentes que no resulten reubicados serán absorbidas por el Ministerio de Defensa una vez que finalice la etapa de liquidación. Los empleados de planta permanente que gocen de estabilidad y permanezcan en disponibilidad mantendrán esa condición dentro de la cartera nacional hasta definir su destino final o baja. De este modo el Estado busca ordenar la nómina y ajustar las funciones dentro de la órbita castrense.

La decisión gubernamental se produce tras el anuncio de destinar recursos del Tesoro para sanear un pasivo que asciende a $210.000.000.000 acumulado con unos 2.000 proveedores. El atraso en los pagos provocó la parálisis de los servicios médicos para los afiliados, afectando a sanatorios, laboratorios, farmacias e insumos. Todo esto ocurre en un marco de crisis que incluyó la dimisión del coronel retirado Ariel Guzmán, quien gestionaba la estructura residual.