Ipeem dio a conocer las áreas por las que compiten las mineras en Iglesia y Calingasta

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) avanzó con una nueva etapa del concurso público para la exploración de áreas mineras en los departamentos Iglesia y Calingasta. Durante la apertura del Sobre N° 2 se conocieron las áreas por las que presentó ofertas cada una de las empresas participantes, mientras que las propuestas económicas quedaron bajo análisis de la comisión evaluadora.

El procedimiento forma parte del proceso licitatorio impulsado por el organismo, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, con el objetivo de promover nuevas inversiones en exploración sobre zonas con potencial para el desarrollo de proyectos metalíferos.

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, explicó que en esta instancia se identificaron los sectores de interés de cada compañía, mientras que los montos ofertados continuarán siendo evaluados para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos y elaborar el correspondiente informe técnico-administrativo.

Las empresas y las áreas de interés

Las compañías que participaron en la apertura del segundo sobre son las mismas que habían superado la etapa de admisibilidad legal, técnica y financiera durante la evaluación del Sobre N° 1.

De acuerdo con la documentación presentada, Pampa Exploración S.A. ofertó por el área Bordo Atravesado; Minera del Carmen S.A., perteneciente a Barrick, presentó una propuesta para el área Patri.

Por su parte, Compañía Minera Aguilar San Juan fue la firma que mostró mayor interés al presentar ofertas por seis áreas: Rincones de Araya, Josefina, Patri, Bordo Atravesado, Margaritas y Arroyo Los Amarillos.

En tanto, Las Pailas S.R.L. y Kopano Cobre S.A. también manifestaron su interés por Bordo Atravesado.

Bordo Atravesado, la zona con mayor competencia

Entre todas las áreas incluidas en el concurso, Bordo Atravesado concentró la mayor cantidad de ofertas, al recibir propuestas de cuatro empresas.

En segundo lugar quedó Patri, con dos oferentes, mientras que Rincones de Araya, Josefina, Margaritas y Arroyo Los Amarillos recibieron una única presentación.

La distribución de las ofertas refleja el interés del sector privado por zonas consideradas estratégicas dentro del potencial geológico de San Juan, particularmente para la búsqueda de cobre y oro.

Continúa la evaluación

Tras la apertura de los sobres, la documentación pasó a manos de la comisión evaluadora del IPEEM, que analizará las propuestas económicas y verificará el cumplimiento de todos los requisitos administrativos y técnicos previstos en el concurso.

Una vez concluido ese proceso, el organismo emitirá el informe correspondiente que permitirá avanzar con la adjudicación de las áreas.