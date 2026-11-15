El Parque Provincial Ischigualasto debió cerrar sus puertas de manera temporal a raíz de severas tormentas e intensas precipitaciones registradas durante la noche del viernes. Las fuertes lluvias generaron un escurrimiento de agua sobre el terreno desértico, provocando acumulación de lodo, embanques e intensos anegamientos en diversos sectores de la reserva natura. Esta situación climática afectó la transitabilidad de caminos internos y circuitos turísticos del área protegida.

Como consecuencia directa de los daños ocasionados en la infraestructura vial y paisajística, las autoridades del parque informaron la suspensión total de actividades recreativas y guiadas tanto para el sábado como para el domingo 15 de noviembre. La medida fue adoptada de forma preventiva con el objetivo de resguardar la integridad física de visitantes y personal que se desempeña en el lugar.

Actualmente, cuadrillas de trabajadores del parque ejecutan labores de acondicionamiento, retiro de sedimentos y despeje en las arterias vehiculares y senderos dañados. Las tareas se extenderán durante toda la jornada para solucionar las contingencias generadas por la tormenta y restituir la seguridad vial necesaria para la reapertur.

Impacto del temporal en los circuitos turísticos

Las características del Parque Provincial Ischigualasto tornan a la zona sensible frente a eventos meteorológicos de gran magnitud. Durante la noche del viernes, la caída de agua saturó la capacidad de absorción del terreno, derivando en escorrentías que arrastraron material sedimentario hacia las huellas vehiculares y paradas del recorrido.

Los anegamientos se concentraron en las zonas bajas y pasos de cañadones, donde el agua acumulada formó capas de barro que impiden el paso seguro de vehículos particulares y colectivos de excursión. Las autoridades enfatizaron que el tránsito implica riesgo de encajamiento, por lo que la restricción de acceso se mantendrá de manera estricta hasta concluir las evaluaciones técnicas.

Labores de reacondicionamiento y seguridad

Desde las primeras horas posteriores al temporal, el equipo operativo y guardaparques desplegaron un dispositivo de emergencia orientado a constatar desperfectos y remover obstáculos acumulados en la calzada. El plan de trabajo incluye la remoción de piedras desplazadas por el agua y drenaje de pozos estancados.

Las autoridades emitieron un comunicado oficial expresando su agradecimiento a los visitantes por la comprensión ante los inconvenientes causados por el cierre forzoso. Remarcaron que el protocolo exige garantizar la seguridad en rutas internas antes de habilitar los recorridos turísticos habituales.

Recomendaciones e información para visitantes

Frente al cese temporal de excursiones, la administración solicitó a turistas y agencias reprogramar sus itinerarios y mantenerse informados a través de canales oficiales antes de emprender viaje hacia la zona. La continuidad de actividades estará sujeta a la evolución del tiempo y al avance de obras de despeje en el parque. Se prevé comunicar oportunamente la fecha de reapertura.