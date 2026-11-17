El Parque Provincial Ischigualasto reabrió sus puertas al público y volvió a recibir turistas con normalidad este martes, tras permanecer cerrado durante el fin de semana a causa de un intenso temporal. Las fuertes precipitaciones registradas en la zona dejaron un total acumulado de aproximadamente 170 milímetros de agua, provocando severos daños en la infraestructura vial y en diversos tramos del circuito interno del área protegida.

El director del parque, Juan Pablo Teja Godoy, detalló que el fenómeno meteorológico se inició el viernes alrededor de las 20:00 y se extendió de manera continua hasta el sábado a las 12:30. La magnitud inusual de las lluvias caídas sobre la región obligó a suspender por completo la atención y el ingreso de visitantes durante el sábado y el domingo, con el fin de resguardar la seguridad turística y evaluar los daños ocasionados en los recorridos. Durante la jornada del lunes se concretó una apertura parcial del predio mientras los equipos de mantenimiento avanzaban en las primeras tareas de despeje. Finalmente, este martes la actividad quedó restablecida en su totalidad, aunque requirió adaptaciones organizativas en el itinerario habitual.

Daños severos en la estación El Submarino

De acuerdo con lo informado formalmente por Teja Godoy, el sector de El Submarino resultó ser el más perjudicado por la fuerza del agua acumulada en los cauces. El impacto directo del temporal deterioró de forma considerable el camino de acceso a este emblemático punto del circuito, dejando destruida la subida principal y haciendo indispensables labores inmediatas de reconstrucción vial, nivelación y relleno del terreno afectado.

El funcionario remarcó que las labores operativas se concentrarán prioritariamente en esa zona para lograr la recuperación completa del camino lo antes posible. Sin embargo, para evitar interrumpir la experiencia de los visitantes y mantener los estándares de atención, las autoridades dispusieron una alternativa logística: habilitar provisionalmente la estación El Gusano en reemplazo de El Submarino. Gracias a este cambio de itinerario, el parque sostiene las cinco paradas tradicionales del recorrido turístico sin reducir la cantidad de estaciones ofrecidas al público.

Reorganización vial y labores de mantenimiento

Las tareas de reconstrucción y recuperación del terreno son coordinadas de manera directa por el personal de mantenimiento vial del parque, cuyo trabajo permitió restituir las condiciones operativas necesarias para volver a recibir visitantes de forma segura. El acondicionamiento continuará durante las próximas semanas en los sectores donde la escorrentía provocó mayor erosión del suelo.

En relación con el flujo de visitantes, el director señaló que la afluencia se mantiene dentro de los niveles previstos para esta época del año. Actualmente, el perfil del público incluye principalmente contingentes de adultos mayores provenientes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, junto con un grupo constante de turistas internacionales que recorren San Juan.

Proyecciones estivales y la Fiesta Nacional del Sol

Las autoridades del parque manifestaron expectativas altamente positivas para los próximos días, impulsadas en parte por la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol, evento que este año estará vinculado temáticamente al Parque Triásico. Ischigualasto contará con un espacio institucional propio en la celebración que incluirá una cápsula inmersiva diseñada para recrear el paisaje de hace 230 millones de años, además de actividades de paleoturismo educativo para que los niños jueguen a ser paleontólogos.

De cara a la temporada de verano, se prevé aprovechar el mes de diciembre para completar el mantenimiento del circuito, asegurando óptimas condiciones para la temporada estival de enero y febrero de 2027. Asimismo, se confirmó que los precios de las entradas se mantendrán sin modificaciones por el momento.