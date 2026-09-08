Japón vendió casi USD 90.000 millones en bonos de EEUU por el yen

Japón habría vendido cerca de USD 90.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos para sostener el valor del yen.

Los datos oficiales del Ministerio de Finanzas japonés mostraron que las tenencias de valores extranjeros de Tokio disminuyeron en USD 87.800 millones a finales de agosto respecto del mes anterior.

La caída fue similar a la magnitud de la reciente intervención realizada por Japón para respaldar su moneda.

Además, el Ministerio de Finanzas ya había confirmado que las autoridades gastaron el equivalente a USD 98.600 millones durante el mes anterior y que parte de la operación se realizó conjuntamente con Washington.

El margen para intervenir

Japón todavía cuenta con capacidad para intervenir debido a la cantidad de activos que posee. Sin embargo, una nueva venta de bonos del Tesoro estadounidense podría generar presión desde Washington.

Los operadores estiman que alrededor del 70% de las reservas de divisas de Japón está invertido en Treasuries.

Las estimaciones del mercado apuntan a que las ventas se concentraron en vencimientos de cinco años o menos, debido a que son títulos con mayor liquidez.

El yen recuperó terreno

Mientras tanto, el yen se fortaleció desde alrededor de 160,39 unidades por dólar hasta 155,30 al cierre de la semana pasada y continuó avanzando hasta niveles cercanos a 154,50.

Las reservas de divisas japonesas disminuyeron en USD 94.600 millones, hasta ubicarse en USD 995.000 millones a fines de agosto.

Los analistas consideran que el yen probablemente seguirá siendo vulnerable si el Banco de Japón no adopta una política monetaria más restrictiva.