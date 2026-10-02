El Gobierno anunció que la Argentina Week en París dejó proyectos de inversión por US$27.700 millones para Argentina, concentrados principalmente en energía y minería. Los anuncios abarcan iniciativas en Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca y tienen distintos niveles de avance, desde proyectos que buscan incorporarse al RIGI hasta iniciativas cuyo ingreso al régimen ya fue aprobado.

La cifra reúne cuatro anuncios principales: TotalEnergies proyecta inversiones por unos US$10.000 millones; Pan American Energy (PAE), más de US$1.200 millones en Cerro Dragón; Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), US$12.500 millones para Vaca Muerta; y Glencore, US$4.000 millones para el proyecto cuprífero Agua Rica.

El presidente Javier Milei participó de la Argentina Week junto a funcionarios nacionales y 13 gobernadores, en una agenda orientada a mostrar oportunidades de negocios y atraer capitales. Durante su exposición, el mandatario puso el foco en el potencial energético argentino y en la posibilidad de ampliar las exportaciones hacia Europa.

Vaca Muerta concentra parte de los anuncios

El proyecto de Pluspetrol y GyP para el bloque Bajo del Choique-La Invernada contempla una inversión de US$12.500 millones durante 25 años. El plan apunta a superar los 100.000 barriles diarios mediante la perforación de más de 620 pozos, la construcción de cuatro plantas de procesamiento y nuevos ductos de evacuación.

TotalEnergies, por su parte, presentó una cartera cercana a US$10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo. Entre las iniciativas se encuentran el desarrollo de San Roque, en Vaca Muerta, y un proyecto offshore en Tierra del Fuego.

PAE anunció una inversión superior a US$1.200 millones para Cerro Dragón, en Chubut. El objetivo es incrementar la recuperación de petróleo convencional, extender la vida útil del yacimiento y sostener su nivel de producción.

El cobre también forma parte del plan

En Catamarca, Glencore obtuvo la aprobación del RIGI para desarrollar Agua Rica, con una inversión estimada en US$4.000 millones. El proyecto prevé una producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre y exportaciones estimadas en US$2.167 millones por año.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027 y la operación para octubre de 2031, según informó el Gobierno.

La agenda de París también dejó otros proyectos en evaluación y anuncios de expansión que no forman parte del monto de US$27.700 millones. Por eso, la cifra difundida por el Gobierno reúne compromisos y proyecciones con distintos plazos y estados de avance.