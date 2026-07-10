El presidente Javier Milei se sumó este jueves a la polémica que dejó el triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026 al compartir en su cuenta oficial de redes sociales una publicación del exministro de Seguridad porteño Waldo Wolff, en la que cuestiona duramente al entrenador del seleccionado africano, Hassan.

La publicación de Wolff surgió luego de que el técnico egipcio realizara el gesto oficial impulsado por la FIFA para denunciar presuntos hechos de racismo durante el encuentro disputado frente a la Argentina.

En su mensaje, Wolff rechazó la utilización de esa señal y lanzó fuertes críticas contra el entrenador.

"NO ES UNA FOTO MÁS. Es la foto de la perversión. Significa discriminación", escribió.

El dirigente también sostuvo que el gesto fue utilizado de manera indebida tras la derrota de Egipto y concluyó su publicación con un pedido directo a la FIFA.

"La FIFA debería suspender a este payaso de por vida. Que viva el deporte y la libertad", expresó.

Minutos después, Javier Milei compartió esa publicación desde su cuenta oficial, respaldando el planteo del dirigente y dándole mayor repercusión a la controversia.

La reacción del Presidente llegó luego de las declaraciones realizadas por Hassan tras la eliminación de Egipto del Mundial. El entrenador denunció un supuesto favoritismo hacia la Selección Argentina y aseguró que el partido estuvo condicionado por factores ajenos al juego.

Además, cuestionó el arbitraje del francés François Letexier, afirmó que su equipo fue perjudicado por decisiones arbitrales y sostuvo que el resultado estuvo influenciado antes y durante el desarrollo del encuentro.

La polémica comenzó cuando Hassan realizó el gesto de brazos cruzados promovido por la FIFA para denunciar presuntos actos de racismo. Según explicó posteriormente, la protesta respondía a lo que consideró un episodio discriminatorio durante los festejos argentinos y a cánticos provenientes de un sector de la tribuna.

Hasta el momento, la FIFA no informó la apertura de un procedimiento disciplinario por las declaraciones del entrenador ni por el gesto realizado al finalizar el partido. Asimismo, el organismo tampoco se pronunció sobre el mensaje compartido por el presidente argentino.